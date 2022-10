El 20 de octubre se realizará el juicio por el crimen de Cinthia Morán

Compartir

Cinthia Morán tenía 19 años y la última vez que la vieron con vida fue el 16 de junio 2017. Estuvo desaparecida una semana y su cuerpo apareció finalmente en un zanjón de Clorinda.

Los estudios forenses revelaron que Morán fue abusada sexualmente por, al menos, cuatro hombres. La drogaron y la tiraron al agua, todavía con vida. Murió asfixiada por sumersión.

El juicio oral y público que se realizará el jueves 20 de octubre en sede de los Tribunales, sito en la calle San Martin de Formosa capital, estará a cargo de la Cámara número Dos del STJ, haciendo de apoderada del querellante particular la Dra. María Cristina Sarabia (de Clorinda).

Recordemos que actualmente hay cuatro imputados, 57 testigos, y el expediente tiene 14 cuerpos, caratulado «Aguilera Núñez, Brian Emanuel Escobar, Sebastián de Jesús Fariña, Francisco Javier Rubén Vázquez, S/ abuso sexual con acceso carnal agravado por la comisión de dos o más personas en concurso real con homicidio doblemente agravado criminis causa y femicidio –coautores», expediente número 34 año 2021.

Cabe recordar que Morán desapareció el viernes 16 de junio cuando salió de su casa, se encontró con una amiga y juntas fueron a una fiesta en un domicilio particular donde había más hombres y mujeres.

La familia de la joven al no tener noticias de ella al otro día, denunció la desaparición y así comenzó una intensa búsqueda que terminó una semana más tarde, el viernes 23, con el hallazgo del cuerpo de la muchacha flotando en un desagüe fluvial ubicado a la vera de la Ruta Nacional Nº 86 del barrio 6 de Enero.

La autopsia practicada por el forense judicial determinó como casual del deceso «asfixia por sumersión».

Tras las primeras diligencias investigativas, la Policía aprehendió a seis jóvenes de entre 18 y 24 años y una menor de 17 años, quienes fueron las últimas personas vistas junto a la víctima, lográndose del domicilio de uno de ellos secuestrar prendas de vestir que guardarían relación con el hecho.

Fuente: Crónicas de Clorinda

