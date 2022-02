Compartir

José Olmedo, Subsecretario de Transporte de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO informó que ultiman detalles para que usuarios puedan acceder al beneficio del Boleto Estudiantil Gratuito que en estos días comenzará con su inscripción para finalmente entregar el beneficio a partir del martes 22 de febrero bajo la modalidad virtual.

«Estamos actualizando e instalando nuevas terminales de autogestión en distintos lugares, solo por eso no hemos hecho el anuncio oficial porque la idea es individualizar cada una de las terminales de autogestión para que los vecinos y vecinas que accedan a este beneficio sepan a cuántas cuadras de sus casas está esta terminal y puedan hacer el trámite», explicó.

«Una vez que tengamos eso vamos a hacer la publicación oficial de los requisitos, en qué lugar estarán las terminales y cómo va a ser la modalidad de otorgamiento del beneficio», acotó.

En otro tramo de la nota, valoró el aumento de subsidios para el transporte público del interior, anunciado el lunes por la noche.

«Fuimos notificados de una nueva resolución con sus anexos pertinentes, estamos trabajando con eso, ahora nos han pedido cierta información que tiene carácter de declaración jurada, estamos trabajando con el equipo técnico de la Subsecretaría de Transporte a fin de poder agilizar lo más que se pueda esto porque por lo general cuando uno presenta la documentación en tiempo y forma, van liquidando a cada una de las jurisdicciones a fin de que pueda ingresar el dinero lo más rápido posible», detalló.

«Esta resolución es un resultado de reuniones mantenidas con CABA que llevaba un dinero más que importante en materia de transporte y que gracias a la buena gestión de ambos representantes se pudo zanjar esta diferencia y pudo llegar este dinero a las demás jurisdicciones del interior provincial que por ahí sufrimos un poco más los avatares en materia de transporte con diferencia de otro lugar que tienen un cúmulo mayor de personas para ser transportadas en un menor tiempo y con una menor distancia», explicó.

Olmedo reconoció que esta suba de subsidio no frena un posible aumento de boleto, teniendo en cuenta que eso se ve afectado por diferentes factores como el valor del combustible y gastos en materia de repuestos. «Todo anuncio de incremento de subsidio lo que hace es mantener el servicio, el fondo compensador provincial sumado a lo que envía nación no alcanza a cubrir todas las necesidades de una empresa, solamente alcanza para cubrir lo que hace a la masa salarial de los trabajadores en relación de dependencia con las empresas prestatarias del transporte y después tenemos gastos accesorios como son combustible que no se subsidia y que se paga el mismo importe que los demás. Hay otros gastos corrientes como cubiertas, sistema de frenos, de cambios, y demás que no están contemplados en ningún tipo de susidios y salen del corte de boleto de cada prestador», detalló.

«En el caso puntual de Formosa venimos con una disminución importante desde la pandemia a esta parte donde todavía no hemos llegado al traslado de las personas como en épocas anteriores donde cortábamos un millón 200 mil pasajeros en forma mensual, aunque se trabaja día a día para poder recuperar esas personas porque garantizan una ciudad mucho más segura en materia vial», señaló.

Para finalizar dijo que lo más probable es que Crucero del Sur, compañía encargada del transporte en la ciudad, exija una suba de boleto. «Puede ser que la empresa pida un aumento como también lo va a pedir el transportista privado, el remisero que ya lo está pidiendo, hay que esperar el inicio de las sesiones en el Concejo Deliberante y después casi con seguridad habrá un pedido de actualización de tarifas», culminó.

