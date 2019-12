El 24 y 25 Bromatología decomisó más de 40 kilogramos de pirotecnia sonora

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el Dr. Roberto Tarantini, director de Bromatología de la Municipalidad de Formosa, indicó que el 24 y 25 decomisaron más de 40 kilogramos de pirotecnia sonora en el marco de la implementación de la ordenanza que regula su comercialización. Además, valoró el gran trabajo de control que se realizó tanto por parte del área que encabeza como así también por parte de efectivos de la Policía de Formosa.

«Fue un trabajo arduo de esta Dirección, los inspectores estuvieron trabajando día y noche para poder controlar y minimizar en cuanto a la comercialización de este tipo de productos, ya que su manipulación es muy difícil de controlar por eso se apela a la conciencia de cada una de las personas y solicitamos que no lo hagan teniendo en cuenta el daño que produce a la gente con autismo y a las mascotas también; además como es de público conocimiento puede causar un gran daño en quienes manipulan», comenzó diciendo el funcionario.

Seguidamente detalló que «el 24 y 25 procedimos a más de 40 kilogramos de pirotecnia de tipo sonora tanto en la zona céntrica como así también en el Circuito Cinco».

«Mas allá de que nosotros habíamos tenido una charla con la gente que iba a vender -a quienes además se les cedió el lugar cosa de aglutinarlos para que no se encuentren dispersos en toda la ciudad poder llevar un mejor control- se encontraron productos pirotécnicos que no estaban regulados dentro de la ordenanza para poder vender, entonces procedimos al decomiso y luego hicimos entrega al Cuerpo de Bomberos para que lo destruyan», añadió y dejó en claro que la colaboración de los vecinos fue fundamental porque «ellos daban aviso sobre la comercialización de los productos».

Asimismo, Tarantini fue consultado si es que el decomiso en su mayoría eran productos de contrabando. «En el sector de la peatonal del Mercadito paraguayo había productos no regulados por el RENAR, es decir, eran productos extranjeros que no estaban homologados por el organismo nacional. En otros puntos de la ciudad se encontraron productos que, si estaban regulados, pero no permitidos por la ordenanza ya que eran de tipo sonora que excedían los 75 decibeles», respondió el mismo.

De la misma forma expuso que «tras el secuestro labraron las actas de entrega al Departamento de Bomberos a los fines de que ellos procedan a la destrucción de estos productos».

Utilización de los

productos pirotécnicos

Por otro lado, Tarantini comentó que se trata del primer año de implementación de la ordenanza y que había expectativas al respecto. «Mi experiencia personal fue bastante desagradable teniendo en cuenta que días antes había conocido a madres que tienen chicos con autismo y con asperger, quienes me relataron el padecimiento durante las ante lo que les produce el ruido estruendoso; a pesar de estar con mi familia compartiendo una hermosa noche al llegar las 00 horas, cuando escuchaba las bombas (que fue el 10% en cuanto al año pasado) pensaba en esas familias y cómo seguramente estaban protegiendo a sus hijos».

Una cuestión cultural

En otro tramo de la entrevista, el Director de Bromatología Municipal insistió que más allá del pedido de concientización, la regulación y los controles existe una cuestión cultural. «Venia contento hasta el 24 a las 19 horas porque años anteriores se escuchaban estruendos por todos lados, pero este año no; nosotros que somos tan exigentes con los controles que pretendemos llegar a todos lados, pero el recurso humano impide que lo podamos a hacer», insistió el funcionario municipal.

Finalmente, dejó en claro que los días 30 y 31 continuarán con los controles bajo la misma metodología llevada a cabo para la Navidad y con los mismos puestos habilitados para la comercialización regulada.