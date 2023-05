«El 25 de junio se demostrará el compromiso del pueblo formoseño con la democracia y justicia social»

El ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Luis Basterra, durante su alocución en el acto por el 213º aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, sostuvo que “no podemos ver el 25 de Mayo ni el 9 de Julio como hechos ajenos al presente, porque hoy subsiste el conflicto entre liberación o independencia, autonomía o dominación, Patria o colonia, unitarios o federales”.

“Argentina no es un territorio dividido en provincias” indicó y agregó: “Al contrario, es el producto de la unión de las provincias lo que constituye la Nación Argentina”.

Continuó reprochando que “este pensamiento siempre colisionó con el centralismo porteño que ha intentado y, en numerosas oportunidades, ha logrado someter al conjunto de provincias para beneficios de sus propios intereses”.

Tal es así, que recordó que “nuestra provincia fue históricamente relegada y despreciada por el centralismo porteño” y ante esto preguntó: “O nos olvidamos cuando los gobiernos centralistas nos consideraban una provincia inviable?”.

“Solo fue reconocida en su condición de territorio autónomo por gobiernos peronistas”, afirmó Basterra en Clorinda y añadió: “Desde la provincialización dictada por el presidente Juan Domingo Perón hasta la Reparación Histórica de Néstor Kirchner, continuada por Cristina Kirchner y Alberto Fernández”.

“Esto no ha sido casual, porque la identidad de nuestro pueblo se ha ido forjando a lo largo de su propia historia, pero debió llegar un conductor con la claridad doctrinaria respecto de los conceptos del desarrollo federal y del compromiso con su pueblo para que se considere el espíritu de autodeterminación y la construcción de un destino común para todas y todos los formoseños, bajo un sentido profundo de la equidad social y territorial”, realzó categórico.

Y agregó: “El espíritu de Mayo está en los principios fundantes de nuestro movimiento, la independencia económica para la soberanía política y de este modo alcanzar la justicia social”.

Además, esbozó: “Estos principios y su acción correspondiente se sintetizan en el Modelo Formoseño, verificables en las miles de escuelas, en los centros de salud, de rutas, en la conectividad a lo largo y ancho del territorio, pero todo esto está en riesgo como ha ocurrido innumerables veces a lo largo de nuestra historia cuando no se respeta la voluntad popular”.

“La institución colonial concluyó en el siglo XIX, pero la lucha por el federalismo continúa y, el 25 de junio Formosa demostrará el compromiso del pueblo formoseño con la libertad, la independencia, la democracia y la justicia social, eligiendo al hacedor de la transformación más profunda de nuestra provincia, el doctor Gildo Insfrán”, cerró.

