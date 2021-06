El 28,38 por ciento de argentinos ya recibieron la primera vacuna

Compartir

El 28,38 por ciento de los argentinos ya recibió al menos una dosis contra el coronavirus luego de la llegada masiva de vacunas en las últimas semanas y de la duplicación en el ritmo de inmunización registrado en la última quincena, según se desprende de un informe basado en los datos abiertos del Ministerio de Salud.

El bioquímico y analista de datos Santiago Olszevicki, autor de ese reporte, consignó que, desde el inicio de la campaña pública de inmunización -en diciembre pasado- hasta ayer, el 28,38 por ciento de la población fue inmunizada con al menos la primera dosis de las vacunas que conforman el Plan Estratégico de Vacunación, que dirige el Estado nacional con el acompañamiento de las provincias.

De acuerdo a ese mismo estudio y siempre hasta el día de ayer, el 7,10 por ciento de la población ya cuenta con las dos dosis previstas en el esquema sanitario contra la pandemia.

Por otra parte, al jueves pasado, la Argentina se encontraba en el puesto 20º del total de países que más dosis administraron en todo el mundo.

Según Our World in Data, la base de datos que, entre otras instituciones, integra la Universidad británica de Oxford (https://ourworldindata.org/), sólo cinco países latinoamericanos integran el lote de los primeros 25: Brasil, en 4° lugar; México, en el 9°; Chile, en el 17°; la Argentina, en el 20°; y Colombia, en el 23°.

Asimismo, Argentina se encuentra en el puesto 16º de los países en los que sus habitantes recibieron al menos una dosis contra la Covid-19 y en el 24° de los que recibieron la cobertura completa, de acuerdo con Our World in Data.

En relación a esas variables estadísticas, en su última actualización, que data de ayer (5:54 horas), el Monitor Público de Vacunación consignó un total de 12.879.690 de personas vacunadas con una dosis y 3.223.051 personas con dos.

Esos números muestran similitud con los de Our World in Data, cuyo último reporte -datado ayer a las 11:30 horas- informó 3,15 millones de habitantes en la Argentina como receptores del esquema completo de inmunización.

Esa misma base internacional de datos numeró en 12,2 millones la cantidad de personas a las cuales se les aplicó al menos la primera dosis en la Argentina.

