El 29 de marzo vence el plazo para la presentación de obras en el concurso de Foto Club Formosa

El próximo 29 de marzo vence el plazo de presentación de las obras para participar del concurso de fotografía, abierto a toda la comunidad, “Aniversario de la Ciudad de Formosa”, que tiene un importante premio en efectivo.

De acuerdo a lo informado a los medios de comunicación, por el presidente de la institución, Alberto Capello, el Foto Club recibirá las fotos (de cualquier tipo de cámaras o celulares) de los participantes, mayores de edad, hasta la fecha mencionada dentro de las temáticas que tienen que ver con nuestra ciudad que cumple años el 8 de abril próximo.

Para que sea más interesante el concurso, el veredicto sobre las obras premiadas estará en manos de importantes fotógrafos nacionales tales como Renata Copponi, Marcelo Ortiz y Rodrigo Folch, que cuentan con basta experiencias en este tipo de eventos.

Capello continúo diciendo que los participantes podrán competir en las siguientes categorías: Nuestra arquitectura, Nuestras aves, Nuestra flora y fauna (incluye insectos, anfibios, Etc.), Nuestra gente y Nuestros paisajes.

Las fotos deberán ser tomadas dentro del ejido urbano de nuestra ciudad, pudiendo, cada participante, participar con una foto por cada categoría, no se admitirán fotos de animales domésticos, en cautiverio ni nidos.

Se premiará a la mejor foto de cada categoría con un diploma de participación, de estas últimas el jurado elegirá tres las cuales competirás por los primeros puestos, el tercer premio recibirá su foto impresa y diploma de participación, el segundo premio recibirá su foto impresa, medalla y diploma de participación, el primer puesto recibirá diploma de participación y 50.000 pesos en efectivo.

También se destacó que la inscripción será gratuita para los socios del Foto Club con cuota al día, los participantes que no sean socios deberán abonar 2500 pesos.

Las bases de concurso están disponibles en https://concursofotograficociudadfsa.blogspot.com/

Mayores informes

Para mayor información, los que deseen participar podrán consultar al correo electrónico formosafotoclub@gmail.com o al Cel: 370 431-2163.