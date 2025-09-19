El 4 y 5 de octubre se desarrollará la segunda edición del Festival Regional del Alfajor

En la mañana de este viernes 19 se lanzó la segunda edición del Festival Regional del Alfajor en Formosa, que se desarrollará el sábado 4 y domingo 5 de octubre en el Galpón “G” del Paseo Costanero “Vuelta Fermoza” de la ciudad capital.

En el lanzamiento de este festival que es organizado por el Gobierno de Formosa, a través de la Subsecretaría de Empleo, dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, “se tuvo la presencia de alfajoreros locales, de las provincias vecinas de Chaco y Corrientes y de algunos invitados especiales de Buenos Aires”, precisó el subsecretario Rodrigo Sandoval.

Horarios

Además, informó que ambas jornadas serán de 17 a 23 horas y, al igual que la edición anterior, se contará con shows en vivos de artistas locales.