El 54,1% de las fábricas operó con normalidad en agosto y el 2,6% estuvo sin actividad

El 54,1% de las industrias operó con normalidad en agosto pasado, con un incremento de algo más de 3 puntos porcentuales respecto de julio, mientras que el 2,6% no tuvo ningún tipo de actividad, de acuerdo con un relevamiento cualitativo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundido.

La encuesta fue realizada con el objetivo de reflejar el desempeño del sector manufacturero en el marco de las medidas de aislamiento dispuesta por la pandemia de coronavirus.

A pesar de esta mayor proporción de establecimientos trabajando respecto al mes previo, en agosto la producción fabril se redujo 0,9% respecto a julio.

El Indec -al dar a conocer los resultados de la “Encuesta cualitativa de la industria manufacturera durante la emergencia sanitaria”- dio cuenta también de que el 45,9% de las empresas manufactureras declaró que no pudo operar con normalidad en agosto.

Del total de firmas que no pudo operar con normalidad, el 43,3% dijo que lo hizo de manera parcial; mientras que el 2,6% restante afirmó que tuvo actividad nula.

Los locales manufactureros que estuvieron sin actividad productiva en agosto se concentraron en “Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado” –con 13,1% de los locales sin actividad productiva– y en “Otros equipos, aparatos e instrumentos” –con 4,1% de los locales sin actividad productiva–.

En este último caso, se registró el cierre temporal de plantas productivas como consecuencia de la emergencia sanitaria, situación que afectó particularmente a los fabricantes de celulares y televisores, informó el organismo.

Entre aquellos locales que operaron parcialmente o no tuvieron actividad productiva, 51,5% declaró que la principal causa fue que no pudo contar con el personal necesario por el aislamiento, y 25,3% de los locales manufactureros indicó que la principal causa fue que no tuvo pedidos.

También durante agosto se observó un incremento de la proporción de locales manufactureros que declaró que la principal causa fue la falta de personal como consecuencia del aislamiento.

En los rubros de “Alimentos, bebidas y tabaco”, “Madera, papel, edición e impresión” y “Refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico”, el 74%, 66% y 62% de los locales, respectivamente, operaron con normalidad y fueron los que manifestaron menos problemas para trabajar.

Entre los locales que operaron normal o parcialmente en agosto, los principales problemas fueron los de orden financiero y la disminución de la demanda interna derivada del aislamiento.

En el sector de “Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado”, el 70% de los locales que operaron normal o parcialmente en agosto indicó la disminución de la demanda interna derivada del aislamiento como de importancia media-alta, y el 69% de los locales declaró los problemas financieros también como de importancia media-alta.

En cuanto a la disminución de la demanda externa, un 29% de los locales manufactureros que operaron normal o parcialmente indicó este problema como de importancia media-alta.

El sector de “Automotores y otros equipos de transporte” registró la mayor proporción de locales afectados por la menor demanda externa, ya que 43% indicó este problema como de importancia media-alta.

Dentro de los problemas financieros, más de la mitad de los locales manufactureros que operaron normal o parcialmente en agosto indicó la extensión de los plazos de pago de los clientes como de importancia media-alta.

A mediados de esta semana, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que en la actualidad se verifica una “recuperación en el sector industrial” y que se están dando inversiones en el país tanto de empresas nacionales como internacionales.

“Estamos viendo una recuperación en el sector industrial, tenemos un indicador anticipado que es la demanda de energía del sector, la variación en septiembre interanual fue positiva”, dijo Kulfas.