El 58% de la población registró ingreso promedio de $43.907

El 58,6% de la población total relevada en la Encuesta Permanente de Hogares, estimada en alrededor de 16.906.972 personas, registró un ingreso medio de $43.907 durante el segundo trimestre del año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo informó la Distribución del Ingreso, para el período abril-junio de este año, y el coeficiente de Gini, un indicador que mide el grado de igualdad en el ingreso en la población y cuyo valor es “1” cuando es más desparejo, y de “0” cuando se alcanza la equidad total.

En este marco, el Indec dio cuenta que el Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas fue de 0,434 en el segundo trimestre de 2021 mientras que en el mismo período de 2020 fue de 0,451, lo que mostró una disminución de la desigualdad.

En base al informe de la dependencia oficial, el 10 por ciento de la población que recibe menos ingresos obtuvo 16 puntos menos que el 10 por ciento que más percibe.

A pesar de esta diferencia, en la comparación interanual esa brecha se redujo tres puntos con respecto al segundo trimestre de 2020.

Todas estas variaciones se dieron en el marco de un crecimiento del 17,9% del Producto Bruto Interno (PBI) entre el segundo trimestre e igual período de 2020, y una baja en el nivel de desempleo que se ubicó en 9,6% contra el 13,1% de abril-junio del año pasado.

El Indec dio cuenta que el ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 28.872.492 personas, alcanzó a $26.021 en el segundo trimestre del corriente año, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $19.200.

Analizado según la escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles del 1 al 4) equivale a $15.357; el del estrato medio (deciles del 5 al 8), a $40.994; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), a $106.880.

Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $51.916, mientras que el de las mujeres fue de $36.025

Respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de $44.809 y un ingreso mediano de $35.000, equivalente al límite superior de ingresos del decil 5, bajo el cual se sitúan el 50% de las personas ocupadas.

El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, fue de $15.737.

En tanto, el ingreso promedio del estrato medio (deciles del 5 al 8) fue de $43.785, mientras que el ingreso de los deciles 9 y 10 equivale a $105.071.

Respecto a la población asalariada, se registraron 8.542.612 personas con ingreso promedio de $47.232 . El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $57.443, con un alza del 45,4% interanual.

Por su parte, los ingresos de aquellas personas que trabajan sin descuento jubilatorio, es decir de manera informal, fue de $24.225, con un alza del 41,3% interanual.

En el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron el 76,5% de los ingresos totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 23,5% restante.

