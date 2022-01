El 91% de la población formoseña está vacunada con la segunda dosis

Compartir

Linkedin Print

Ante la suba de casos de coronavirus en la provincia, la doctora Claudia Rodríguez, directora de Epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano, en comunicación con el Grupo de Medios TVO habló sobre la situación de los pacientes, brindó detalles del nuevo protocolo sanitario para el manejo de casos positivos y contactos estrechos y resaltó que «tenemos una muy buena cobertura de vacunación», con el 99% con la primer dosis; 91% con segunda dosis, y arriba del 50% con tercera dosis, confirmó.

Informó que hay pocos pacientes internados en el Hospital, «no es como la ola anterior que tuvimos, donde hubo una explosión de casos positivos que se acompañaba también de un aumento de personas que se internaban, ya sea en una salo o en terapia con respirador».

«Si bien hoy la situación es inquietante por el aumento de la cantidad de casos, no se traduce en los internados en la misma proporción», añadió.

Al referirse al desarrollo del Plan Estratégico de Inmunización contra el COVID19, llevado a cabo en todo el territorio provincial dijo que «estamos viendo el efecto de la vacuna, donde vemos que cumple su función en cuanto a disminuir las complicaciones, las internaciones. Por eso es que tenemos una gran cantidad de personas activas, pero que presentan síntomas leves, o en la mayoría son asintomáticos».

«El objetivo de la vacuna es disminuir las complicaciones y las internaciones así como también en los fallecidos», señaló.

Protocolo sanitario

Seguidamente brindó detalles del nuevo protocolo sanitario para el manejo de casos positivos y contactos estrechos, «en el caso de los positivos, siguiendo el protocolo que propuso el Ministerio de Salud de la Nación tienen que ver con esquema completo, con esquema incompleto o sin vacunas».

En ese marco, la nueva normativa establece que es un caso confirmado toda aquella persona con síntomas que haya obtenido un resultado positivo con cualquiera de los test disponibles para el diagnóstico de COVID-19; personas asintomáticas que tengan resultado positivo por PCR o LAMP; o personas asintomáticas con resultados positivos por test de antígenos en zonas con circulación alta o media.

Ante este tipo de casos, se determina que es obligatorio el aislamiento en domicilio si el paciente es asintomático o con síntomas leves, pero se recomienda la cuarentena en un Centro de Atención Sanitaria (CAS) si las condiciones anteriores no se cumplen; y para casos moderados o graves, se sugiere la internación en un hospital.

Respecto al tiempo de aislamiento que deberán cumplir las personas con diagnóstico positivo a coronavirus, que no cuenten con vacunación o tengan el esquema incompleto, es de diez días desde la fecha de inicio de síntomas; o desde la fecha del diagnóstico para asintomáticos.

Y para quienes posean el esquema de vacunación completo, con menos de cinco meses de completado o aplicada la dosis de refuerzo, son siete días de cuarentena desde la fecha de inicio con síntomas o del diagnóstico si son asintomáticos, con al menos 48 horas sin síntomas o con síntomas leves, más tres días de cuidados especiales.

A todos los casos confirmados se les inhabilitará el pase sanitario por 10 días para concurrir a eventos masivos u otras actividades consideradas de mayor riesgo.

En cuanto a los contactos estrechos de casos confirmados, el protocolo dictamina que es obligatorio el aislamiento en domicilio; y, en aquellas situaciones donde no hayan podido aislarse del resto de las personas con las que convive, los convivientes identificados como contactos estrechos, se tratarán como una cohorte.

De este modo, si alguien entre los contactos comienza con síntomas y/o se confirma, por laboratorio, todo el resto de la cohorte que no son casos deberá reiniciar el período de cuarentena correspondiente.

En lo que respecta al tiempo de aislamiento, un contacto estrecho asintomático con esquema de vacunación completo, con menos de cinco meses de completado o aplicada la dosis de refuerzo, deberá realizar una cuarentena de cinco días más otros cinco de “cuidados especiales”.

En los casos en que el contacto estrecho atraviese una situación especial, por ejemplo, sea un trabajador que interactúa con población de riesgo, se podrá indicar la realización del test diagnóstico luego del quinto día de aislamiento.

Por último, para contactos estrechos asintomáticos sin vacunación o con esquema incompleto, el nuevo protocolo indica que el aislamiento es de siete días, con un test negativo, más tres días de cuidados especiales.

Aquellas personas que resulten positivas y que tiene síntomas leves y que son asintomáticas y tienen su esquema completo, van a aislarse durante siete días sin necesidad de un PCR al final del séptimo día que se le da el alta, aquellas persona que no tengan el esquema completo o que no se hayan vacunados.

Testeos

Al consultarle sobre los autotest rápidos que el Gobierno Nacional autorizó la venta en farmacias, por la gran cantidad de personas que están yendo a hisoparse, informó que Formosa no contempla su uso, «de hecho hay una disposición donde se prohíbe la venta en farmacias».

«Nosotros en la provincia mantenemos un promedio de hisopados altos, tenemos hasta 3500 por día, por lo que la provincia hoy no tiene problema para testear y no es necesario recurrir al autotest», señaló.

Vacunación

La doctora Claudia Rodríguez, informó que el porcentaje de vacunación en la provincia es el más alto del país, «a nivel provincial en la población objetivo que son arriba de los 3 años, estamos casi en el 99% con la primer dosis; 91% con segunda dosis, y arriba del 50% con tercera dosis. Siempre se considera el esquema completo, mínimo dos dosis», detalló.

Y resaltó que «tenemos una muy buena cobertura de vacunación».

Al mismo tiempo remarcó que «la vacuna no evita la infección, no implica que porque estemos vacunados que no nos vamos a infectar. De hecho hay muchos casos positivos que tienen esquema completo, inclusive la tercer dosis y más de 14 días de su aplicación».

«Lo que evitamos con la vacunación es la complicación y se reducen las internaciones, pero es fundamental seguir con las medidas de cuidado, el uso correcto de barbijo, que cubra la nariz, boca y mentón; el distanciamiento social, el lavado con alcohol en gel las manos periódicamente; no compartir vaso, botella, latita; evitar las aglomeraciones; mantener los espacios aislados», pidió.

«Esto no terminó, la pandemia sigue, incluso en Formosa estamos entrando en la segunda ola, entonces depende del cuidado de cada uno para evitar que se siga aumentando los contagios», concluyó.

Compartir

Linkedin Print