El abogado de Mühlberger desmintió a la fiscal: “Él no reconoció los hechos”

Rubén Mühlberger está siendo investigado por la fiscal Valeria Massaglia, quien le dio prisión domiciliaria por su delicado estado de salud. Durante la indagatoria, le preguntaron al médico sobre varias irregularidades, como haber violado la cuarentena haciendo funcionar su clínica cuando está prohibido y por haber promocionado la cura para el COVID-19. La acusación más grave es la denuncia por abandono de persona de una mujer, quien asegura que su padre falleció a los 15 días de ser atendido en el centro médico.

Mientras avanza la causa, el abogado Antonio Barrios contó en LAM que su cliente “está de buen ánimo”, pero a la vez preocupado por “estar en su casa, privado de su libertad” y por no poder ver a “sus pacientes que han confiado en él y están con algún tipo de tratamiento”. También lo acompaña en la defensa su colega, Mariano Cuneo Libarona, un popular letrado que suele tener bastante presencia en los programas de televisión.

Durante la entrevista, Ángel de Brito comentó que el doctor había reconocido su culpabilidad en los hechos que lo están investigado. Cabe recordar que tras la indagatoria, la fiscal Massaglia aseguró a los medios que Mühlberger había declarado “con un alto nivel de negatividad, no porque niegue los hechos que se le acusan, sino porque los reconoce y al mismo tiempo niega su responsabilidad”.

Barrios desmintió la versión de la fiscal que lleva adelanta la investigación: “El doctor Mühlberger no reconoció los hechos que se le imputan, hizo una cabal defensa y justificó cada uno de sus actos. Corre por cuenta de la fiscal que cumple con su misión de acusar, de tener su punto de vista”. Y cuando le preguntaron por qué no tenía la habilitación de la clínica, el abogado respondió: “No es cierto, la clínica tenía una habilitación a nombre de una sociedad que se llamaba Bodylaser y el traspaso de la habilitación a nombre del doctor estaba en trámite”.

También le preguntaron por qué había médicos venezolanos que atendían en el centro médico durante la cuarentena. “No atendían, tenían otro tipo de roles, tener una persona que es venezolana en un rol de asistente no está prohibido por la ley… lo importante es si ellos estaban realizando tratamientos médicos o si estaban cumpliendo funciones médicas”, respondió Barrios.