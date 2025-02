El abogado que denunció a Milei en Estados Unidos estuvo detenido por extorsión en 2011

El abogado Mariano Adalberto Moyano Rodríguez, a cargo de la denuncia contra Javier Milei en Estados Unidos por haber promocionado la fallida criptomoneda $LIBRA, fue detenido en septiembre de 2011 en Paraguay acusado de extorsionar, junto a otros dos letrados, a Maris Llorens, una importante empresaria ganadera.

Según se supo en ese momento, los detenidos -Christiane Lucien Llorens, hijastra de la empresaria, Mariano Moyano Rodríguez, y los abogados paraguayos Laura Margarita Pangrazio y Fidel Osvaldo Trigo Granada- planeaban cobrar una suma de 70 millones de dólares a Llorens a cambio de no revelar información comprometedora sobre su pasado y de no dañar su imagen.

Los arrestos fueron realizados en una escribanía ubicada en la calle Senador Long de Asunción, bajo la orden de los fiscales Casse Evelyn Giménez Jiménez y Arnaldo Giuzzio, quienes investigaron el caso.

En ese entonces, la fiscal Casse Giménez detalló que la extorsión comenzó el 4 de agosto de 2011, cuando Christiane Lucien Llorens, en complicidad con Moyano, inició una serie de amenazas a su madrastra, Maris Llorens. Los acusados habrían enviado correos electrónicos y cartas a la ganadera, en los que incluían amenazas sutiles de carácter extorsivo, en las que mencionaban contactos con periodistas nacionales e internacionales.

Entre las amenazas descritas en la causa, los extorsionadores indicaban que estaban llevando a cabo una investigación sobre el origen de los fondos utilizados por Maris Llorens en sus emprendimientos, lo que la implicaría en casos de lavado de dinero. Además, según los fiscales, también se referían a la posible difusión de irregularidades en el trámite de la sucesión de Gilbert Llorens, su esposo fallecido en un accidente aéreo en 2000, en Tacuatí.

El grupo de abogados, según la fiscalía, también habría intentado dañar la reputación de Maris Llorens enviando correos difamatorios a miembros de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y productores de Argentina.

Por su parte, los letrados paraguayos Laura Pangrazio y Fidel Trigo, quienes supuestamente trabajaron bajo las órdenes de Mariano Moyano, estarían implicados en el proceso extorsivo, actuando como colaboradores en la operación ilegal.

Maris Franca Llorens Antognoli nació en Suiza y obtuvo la nacionalidad paraguaya. Se trasladó a Paraguay en 1986 junto a su esposo, el francés Gilbert Llorens, quien falleció en 2000 a causa de un accidente aéreo. Llorens es una destacada ganadera, especializada en la industria ganadera y genética. Desde 2013, ocupa el cargo de directora del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción y también desempeña funciones diplomáticas como cónsul del Principado de Mónaco.

Consultado por Infobae acerca de este conflicto judicial, Moyano Rodríguez expresó: “Es una causa en la que por un conflicto privado, una sucesión, me enfrenté a un financista del presidente de Paraguay. Esa causa quedó totalmente agotada y yo fui sobreseído”.