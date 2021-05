El acalorado debate entre Paulo Vilouta, Sofía Gala y Andrea Rincón sobre el consumo de drogas en PH

Compartir

En el programa de Telefé, las actrices recordaron su pasado de adicciones, lo que derivó un debate con el periodista.

La noche del sábado, una nueva edición de PH Podemos Hablar dejó, como ocurre cada sábado, debates interesantes acordes al espíritu del programa y su conductor, Andy Kusnetzoff, que se propone construir a partir del disenso. En el último envío, estuvieron las actrices Andrea Rincón, Sofía Gala, el periodista Paulo Vilouta, el cantante CAE y el humorista Agustín Rada Aristarán, que compartieron sus experiencias personales y profesionales.

Durante la dinámica del “Punto de encuentro”, el conductor pidió que dieran un paso al frente aquellos que sentían que habían tapado cosas con los excesos. Y en este punto, tanto Andrea como Sofía profundizaron en sus respectivas experiencias con las drogas que ya habían hecho públicas. La actual participante de Masterchef Celebrity contó uno de los momentos más duros de su enfermedad: “Terminé en clínicas psiquiátricas teniendo que pedir ayuda prácticamente de rodillas: “Salvame la vida porque acá la quedo”. Me entregué”, reconoció con crudeza.

Por su parte, la protagonista de Alanis recordó cuando vio a su madre, Moria Casán, hablando abiertameante de sus adicciones en televisión. “Tenía a mi hija lejos, sin poder verla. Estaba en mi casa escondida abajo de una cama, consumiendo y pensando que eso ya no iba más, quería parar y no podía”, recordó la actriz. “Ese 2013 entré en recuperación y cumplo ocho años limpia”, destacó, antes de recordar cuando su madre la echó de un programa de televisión en vivo. “Creo que me ayudó sin darse cuenta”, analizó.

“¿Ese fue tu fondo, cuando vos dijiste ‘tengo que hacer algo’?”, preguntó el conductor. “Tocar el fondo no es claro, a mí me pasó que fue progresivo”, respondió Sofía y allí intervino Paulo Vilouta que había escuchado atentamente las dos historias. “Digamos una cosa, no todo el mundo sale. Las chicas han hecho realmente un proceso que es muy difícil…” empezó a argumentar hasta que lo interrumpió Andrea Rincón: “Pará, pará. No está bueno lo que estás diciendo. Todo el mundo puede salir”, señaló la actriz. “Pero no todo el mundo sale”, insistió el periodista. “Pero todo el mundo puede salir”, repitió Rincón en un contrapunto sin fin.

Sofía presenció el debate en el centro, y sus cabeza giraba de un lado hacia otro como en un partido de tenis. “No es fácil”, intervino la hija de Moria, lo que el periodista de Intratables tomó como un argumento para su postura. “No es fácil”, coincidió Rincón, “pero todo el mundo puede salir, porque es contraproducente lo que estás diciendo”, advirtió al conductor radial. “Hay muchas personas que están del otro lado que tienen este problema que piensan que no pueden salir. Y están como estábamos Sofía y yo hace un tiempo pensando que no podíamos salir, muertas de miedo”, señaló en tono cada vez más enérgico.

La actriz fue levantando el tono de su discurso y encaró directamente a Vilouta “Me parece que el mensaje que tenemos que dar, como comunicadores sociales, es decirle a la gente que podemos salir”, señaló. En ese momento, tomó la palabra Sofía buscando un equilibrio entre ambas posturas. “Cada uno tiene su punto de vista y es un tema muy complejo”, señaló. “Nosotras tenemos un punto de vista y está buenísimo que eduques, pero a mí me pasa algo con eso de ‘comunicadores sociales que hay que decir’. Cada uno dice lo que se le canta”, comentó, marcando una diferencia con su colega.

Pero Rincón y Vilouta seguían en la suya. “Yo doy charlas en centros de rehabilitación a adictos y a familiares”, enfatizó la actriz. “Y yo respeto porque pasaste por algo que yo no pasé”, concedió el relator. “Te voy a pedir por favor, como una adicta, que le digas a los adictos que sí pueden salir”, replicó Rincón pero no logró convencerlo. “Vos lo pasaste, Sofía lo pasó y tiene un punto más coincidente conmigo. Pero hay gente que no es adicta que nos está viendo que dice ‘Che, no es tan jodido esto porque entro y salgo’”, expresó Vilouta y otra vez Rincón le manifestó su desacuerdo.

“¡No estamos diciendo eso! Sofía está contando lo mucho que le costó salir”, replicó la actriz, mientras el periodista ofrecía chocar puños como una tregua, aceptada regañadientes. Allí volvió a intervenir Kusnetzoff, esta vez para interpretar el mensaje de Vilouta y poner fin a la discusión: “Que esté claro que si entrás, no es tan fácil salir, y que no está tan bueno. No estamos juzgándonos”, señaló el conductor y recién ahí, las tres partes asintieron.

