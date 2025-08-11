El accidente del líder de Dale Q’ Va en pleno show: serompió el escenario y cayó al vacío

Un salto enérgico durante una presentación terminó en un accidente para David Ortíz, cantante de la reconocida banda de cuarteto Dale Q’ Va, en el emblemático Club Bomberos de San Francisco, Córdoba. La caída del escenario, ocurrida en la madrugada del domingo, generó preocupación entre los asistentes y seguidores, pero el artista ya se encuentra fuera de peligro tras recibir atención médica y el alta hospitalaria.

El incidente se produjo cerca de las 5 de la mañana cuando el cantante, de 49 años, interpretaba una de las canciones junto a su compañero Neno Aguirre. En ese momento, tras ejecutar dos saltos sobre el escenario, una o dos tablas cedieron, provocando que el cantante cayera al vacío y se golpeara la cabeza contra un borde. El público y el staff reaccionaron de inmediato, y personal policial y de emergencias trasladó al músico al camarín, donde fue asistido por el servicio de UCEMED antes de ser derivado al Hospital J. B. Iturraspe para una evaluación más exhaustiva.

El diagnóstico médico inicial determinó lesiones leves. El manager de la banda, Maximiliano Marinaro, detalló a Cadena 3 que Ortiz recibió varios puntos en la cabeza y permaneció en observación durante varias horas para descartar complicaciones. “Fue una desgracia con suerte”, expresó Marinaro, quien destacó la rápida intervención del equipo médico y la buena disposición del artista tras el accidente. El Periódico, medio local de San Francisco, confirmó que el vocalista regresó a Córdoba capital junto al grupo en el colectivo, de buen ánimo y con deseos de continuar con su actividad musical.

La noticia del accidente motivó una serie de comunicados oficiales por parte de Dale Q’ Va y la organización del evento. En sus mensajes, la banda agradeció al personal médico, al staff y a los fanáticos por el apoyo y la preocupación demostrada. “Queremos informarles que David sufrió varios puntos en su cabeza y se encuentra mejor”, indicaron en un comunicado publicado en sus redes sociales, añadiendo que el músico sería evaluado nuevamente por los médicos durante el día. Ortiz, por su parte, utilizó su cuenta de Instagram para tranquilizar a sus seguidores: “Estoy un poco mejor, aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse”, publicó horas después del incidente.

Como consecuencia directa del accidente, la banda de cuarteto decidió suspender la presentación prevista para la noche del domingo en Sumampa, Santiago del Estero. La fecha habría quedado cancelada hasta nuevo aviso, en resguardo de la salud del cantante y en consideración a la situación vivida. El comunicado oficial de la banda subrayó la importancia de priorizar la recuperación de Ortiz y agradeció la comprensión del público ante la reprogramación.

A pesar del susto y el impacto en la agenda de Dale Q’ Va, tanto el equipo como el propio Ortiz transmitieron un mensaje de tranquilidad y optimismo a los fans. “Hola, gente. Quería contarles que estoy un poco mejor aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse”, escribió el artista desde su cuenta de Instagram.

En el comunicado publicado en las redes, los propios seguidores del grupo fueron los encargados de responder con mensajes de aliento dirigidos al vocalista. “Lo importante es que esté bien y esto no pase a mayores. Pronta recuperación, Pablo”, “Pronta recuperación para David y que no tenga nada más que raspones, tremendo golpazo y susto pasó. Desde el público no se vio la gravedad de su caída” y “No pensé que era tanto. Viéndolo de este lado, increíble el golpe que se metió. Pronta recuperación para el Rey”, fueron algunos de los comentarios que aparecen en el posteo de la banda.