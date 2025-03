El actor Antonio Gasalla fue internado de urgencia

El mundo del espectáculo argentino está en vilo. Antonio Gasalla, el gran actor y comediante que marcó generaciones con su humor y talento, fue internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi durante la madrugada. Su estado de salud es delicado y su pronóstico, reservado. La noticia cayó como un golpe entre colegas, amigos y seguidores, quienes en las últimas horas manifestaron su preocupación.

Su hermano Carlos habló con los medios y detalló las novedades sobre la salud del capocómico. “Se encuenta bien, estabilizado, estuvo con un problema respiratorio por un enfriamiento, seguramente por un aire acondicionado. Está en terapia y en cuanto mejore volverá a la habitación normal. Los cambios de temperatura a veces no favorecen y eso le produjo un enfriamiento que hay que atacar rápido para que no sea nada grave. Ni bien se recupere acá volverá al lugar donde está internado”, aseguró desde un automóvil cuando salía del nosocomio donde está internado Gasalla.

“Hay que entender que son eventualidades que pueden existir, más en un estado vulnerable como en el que está. Ni bien se recupere volverá a la internación en que se encontraba. No hay nada grave, solo recuperarse”, afirmó.

Este martes, la voz de Marcelo Polino, amigo íntimo del capocómico y uno de los pocos que sigue de cerca su evolución, trajo un pequeño respiro dentro de la preocupación generalizada. A través de su cuenta en X, el periodista informó que el artista está internado a causa de una neumonía, pero que su evolución es favorable