El actor de ‘That ‘70s Show’ Danny Masterson fue sentenciado a al menos 30 años de prisión

El actor Danny Masterson, conocido por su papel en el programa de televisión ‘That ‘70s Show’, fue declarado culpable este jueves de haber violado a dos mujeres hace dos décadas. Podría enfrentar entre 30 años de prisión y cadena perpetua.

La jueza de la Corte Suprema de Los Ángeles, Charlaine F. Olmedo dio a conocer la definición tras escuchar los testimonios de las mujeres abusadas, en los que narraron los traumas que experimentaron y el sufrimiento que aún les generan los recuerdos del episodio.

“Cuando me violaste me robaste algo. Eso es lo que es una violación: un robo de espíritu”, dijo una de las mujeres al conocer el veredicto. “Eres patético, perturbado y totalmente violento. El mundo es un lugar mejor mientras estas en prisión”, agregó.

La segunda de las víctimas repudió que no haya mostrado “un ápice de remordimiento por el dolor que causó” y celebró la sentencia ya que “debe estar tras las rejas por la seguridad de todas las mujeres con las que tuvo contacto. Ojalá lo hubiera denunciado antes”.

Por su parte, el acusado se mantuvo en silencio durante la lectura de la sentencia y tampoco reaccionó al conocerla, al igual que los familiares que lo acompañaban en la sala. Sí se mostró angustiada su esposa, Bijou Phillips, quien lloró durante toda la audiencia.

Masterson, también miembro de la Iglesia de la Cienciología, lleva detenido desde el 31 de mayo, cuando los magistrados definieron su culpabilidad en estas dos denuncias aunque se mantenían dubitativos sobre un tercer caso, que involucra a una ex novia suya. Las denuncias se habían dado a conocer en 2020.

Entonces, las tres mujeres aseguraron haber sido violadas por el actor, en episodios separados, entre 2001 y 2003, cuando gozaba de gran fama por su participación en el show. Según definieron los fiscales, todos los ataques tuvieron lugar en su casa, cerca de Hollywood, luego de que las “drogara”.

Las tres denunciantes también eran parte de la comunidad a principios de los 2000 y fue casualmente en este lugar en el que entablaron los primeros contactos con el actor. Dos de ellas lamentaron que las autoridades de la congregación las convencieran de no acudir a la policía.

Masterson se declaró inocente de todas las acusaciones e, inclusive, su abogado Tom Mesereau comentó a la revista People que “estamos seguros de que será exonerado cuando se conozca toda la evidencia y los testigos tengan la oportunidad de hablar”.

El primer juicio tuvo lugar a finales de 2022 pero quedó anulado ante la incapacidad de los jueces de llegar a un veredicto unánime. Diez de los doce miembros del jurado querían declararlo inocente. Es por ello que se abrió este segundo proceso penal, meses más tarde.

En esta oportunidad, la docena de jurados -siete mujeres y cinco hombres- coincidieron en que el actor había abusado de las mujeres. Sobre la tercera denuncia, sin embargo, nuevamente no lograron un veredicto común: el voto fue de ocho a cuatro en favor de su culpabilidad.

Masterson alcanzó su fama en 1998 con la serie ‘That ‘70s Show’, en la cual interpretaba a Steven Hyde. Más tarde, participó en “The Ranch”, junto a Ashton Kutcher, pero fue despedido en 2017 por las investigaciones de violación destapadas en aquel momento. Su personaje fue eliminado de la trama.

Relacionado