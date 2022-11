El acuerdo de intercambio de información tributaria con EEUU se firmará «este mes»

Compartir

Linkedin Print

“Va a haber un antes y un después con respecto a este convenio”, aseguró el titular de AFIP, Carlos Castagneto, quien agregó que el convenio permitirá acceder a los datos de “alrededor de US$ 100.000 millones en el exterior no declarados en Argentina, esto en divisas”.

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, adelantó este miércoles que el acuerdo de intercambio de información tributaria con Estados Unidos se firmará durante el transcurso de “este mes”.

En declaraciones a Radio 10, Castagneto afirmó que “ya se mandó el convenio, fue y vino varias veces por sistemas. Hemos hablado en teleconferencias, nos pusimos de acuerdo con la AFIP de allá. Calculo que en este mes la Argentina y EEUU estarán firmando (el acuerdo)”.

En ese sentido, el funcionario consideró que “va a haber un antes y un después con respecto a este convenio” y dijo que “todos los países del mundo están en el mismo tema respecto al cruce de información”.

Sobre la importancia de la iniciativa, Castagneto sostuvo que “tenemos como mínimo alrededor de US$ 100.000 millones en el exterior no declarados en Argentina, esto en divisas. Por otro lado bienes, que también va a estar dentro del acuerdo y nos van a pasar toda la información”.

El entendimiento será rubricado por el ministro de Economía, Sergio Massa, según lo expresado por el titular de la AFIP.

La propuesta comprende el intercambio automático de información tributaria entre la AFIP y su homóloga estadounidense, la Internal Revenue Service (IRS), que permitiría identificar depósitos de ciudadanos argentinos en aquel país que evaden impuestos nacionales.

Compartir

Linkedin Print