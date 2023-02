El acusado de matar a Maribel Zalazar declaró ante el juez y brindó una versión inesperada del crimen

Oscar Valdez reconoció ser el autor de los disparos en la estación Retiro de la línea C del subterráneo

Oscar Valdez, el hombre detenido por haber asesinado de un balazo a la oficial de la Policía de la Ciudad Maribel Zalazar, crimen ocurrido en la estación Retiro de la línea C, reconoció haber disparado el arma, pero dijo en su declaración indagatoria que pensó que la víctima era otra persona.

“Fue una declaración sintética. Se negó a responder preguntas. No se pudo ahondar en la explicación que dio”, sostuvo a LA NACION una calificada fuente judicial.

Valdez fue indagado por el juez en lo criminal y correccional porteño Martín Peluso, a cargo de la investigación. Está imputado “homicidio agravado por ser la víctima un miembro de una fuerza de seguridad”, delito que tiene prevista una pena única de prisión perpetua en el Código Penal.

Cuando Valdez dijo que pensó que la víctima era otra persona, los investigadores judiciales intentaron ahondar en la cuestión, pero el imputado se negó a responder las preguntas que le hicieron.

La investigación determinó que Zalazar fue baleada con su pistola reglamentaria cuando estaba arrodillada y ayudaba a su agresor, Oscar Valdez. La secuencia del ataque fue registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la estación Retiro de la línea C de subte, la escena del crimen.

“El proyectil ingresó por el cuello, en forma descendente. El balazo atravesó el tórax y salió por la espalda y quedó alojado en la parte de atrás del chaleco antibalas. La víctima sufrió hemorragia masiva”, sostuvo a LA NACION una fuente judicial al tanto del informe de autopsia.

Según las filmaciones de cámaras de seguridad, después de balear a la oficial de la Policía de la Ciudad, Valdez comenzó a correr y efectuó otros dos disparos. Antes de subir la escalera para salir de la estación de subte hacia la avenida Ramos Mejía, descartó la pistola de la víctima. En su intentó de fuga disparó al menos seis veces, según determinó el peritaje realizado por la Policía Federal Argentina (PFA). Uno de esos proyectiles hirió en la cadera a un trabajador de la línea C de subterráneos.

“En la filmación se observa a Valdez acostado en la camilla y a Zalazar arrodillada e inclinada hacia abajo. De pronto, el agresor se incorpora, la frena con una mano, le saca el arma y le dispara”, sostuvo a LA NACION una fuente policial que observó una y otra vez el video del ataque.

Valdez, de 30 años y nacionalidad paraguaya, había llegado a la cabecera de la línea C acompañado por su novia. Supuestamente, se había sentido mal en el taller textil donde trabajaba en ese momento junto con su pareja en el barrio de Villa Crespo y antes de acercarse a un hospital decidió llegar a Retiro para que su tía le entregase dinero y su DNI. “Al llegar a la estación Retiro, y antes de cruzar los molinetes, se le acercó a la pareja un vigilador privado y le preguntó a Valdez si se sentía mal. El hombre respondió que solo le dolían las piernas. En ese momento, lo sentaron en una silla para que recibiera asistencia”, explicó una fuente al tanto de la declaración testimonial de la novia del detenido.

Fue en ese momento cuando la oficial Zalazar se acercó y le dio un vaso de agua. Nada hacía prever que cinco minutos después iba a ser baleada con su pistola reglamentaria y que iba a morir.

Detectives de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA), que colaboran en la investigación, allanaron la noche del crimen la vivienda de Valdez en la manzana 14 de la villa 31, en Retiro. Una de las entradas a ese asentamiento está a pocos metros de la escena del crimen.

Según fuentes policiales, el agresor tenía antecedentes penales por resistencia a la autoridad y violencia de género. En el expediente abierto en noviembre de 2021 por violencia de género la denunciante había recibido un botón antipánico.

Fuentes judiciales dijeron que hoy le tomaron declaración testimonial a la expareja de Valdez. La intención, explicaron los voceros consultados, era conocer el grado de violencia ejercido por el detenido.

Antes de indagar a Valdez, según informó la agencia de noticias Télam,el juez Pelusso recibió el resultado de un estudio informe médico realizado al acusado que concluyó que “está orientado en tiempo y espacio y en condiciones de ser indagado”, pese a que más adelante será sometido a un estudio psicológico y psiquiátrico más exhaustivo con profesionales del Cuerpo Médico Forense (CMF).

Zalazar -quien estaba por cumplir 36 años, estaba en pareja y tenía dos hijos, de 5 y 14 años. Sus restos fueron inhumados con honores en el cementerio de la Chacarita. Estuvieron presentes el vicejefe de Gobierno porteño, Felipe Miguel; el ministro de Gobierno, Jorge Macri; y el ministro de Seguridad y Justicia en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro.

