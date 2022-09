El adiós de una leyenda: Serena Williams le puso punto final a una carrera notable

Compartir

La tenista estadounidense cayó en la tercera ronda del Us Open con la australiana en tres sets emocionantes: 7-5, 6-7 (4) y 6-1 en más de tres horas. A sus 40 años, decidió dejar el tenis profesional.

Serena Williams, la tenista más influyente del siglo en el circuito femenino y referente del deporte en general, le puso esta noche punto final a sus 40 años a una carrera sobresaliente que la sitúa entre las mejores de todas las épocas, y eligió decir adiós entre lágrimas en el US Open, en Nueva York, el torneo que siempre soñó ganar desde que era una niña.

El telón de la carrera de Serena cayó con la derrota en la tercera ronda del certamen ante la australiana Ajla Tomljanovic en tres sets emocionantes: 7-5, 6-7 (4) y 6-1 en más de tres horas.

La última función de Serena en el mundo de las raquetas la encontró rodeada del afecto del público que llenó la cancha central Arthur Ashe en el complejo Billie Jean King Tennis Center, en el barrio neoyorquino de Queen’s.

No estuvo sola en su despedida, sino rodeada del afecto de su hija Olympia, su marido Alexis Ohanian, su mamá Oracene Price y su hermana mayor Venus, el espejo que contemplaba cuando comenzó a jugar al tenis.

Serena Williams ganó 367 «major matches» (partidos importantes), la mayor cantidad en la historia del tenis femenino. Además conquistó el US Open seis veces, empatada con Chris Evert por la mayor cantidad entre mujeres en la Era Abierta.

Serena comenzó a edificar su adiós el 9 de agosto pasado cuando eligió a la revista estadounidense Vogue, especializada en el mundo de la moda, para comunicar su decisión.

«No me gusta la palabra retiro, prefiero pensar que estoy en una etapa de mi vida en la que tomando distancia del tenis puedo dedicarme a otras cosas que son importantes para mí», expresó Serena a Vogue.

Y eligió despedirse en el US Open, algo que no fue casual, ya que cuando se inició en el tenis al lado de su padre Richard y su hermana mayor Venus era el que soñaba algún día ganar, y lo logró seis veces, en las ediciones de 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 y 2014, para robustecer su colección de 23 títulos de Grand Slam, uno menos que la australiana Margaret Court, dueña del récord absoluto.

Esa obsesión por igualar a Court la persiguió durante el último lustro, ya que sus conquistas en los «Majors» se detuvieron en 2017 cuando ganó el Abierto de Australia, su título número 23.

Luego de esa consagración en el Melbourne Park, Serena desapareció del tenis un puñado de meses, se alejó del circuito y poco se sabía de su vida.

No obstante, unos tres meses más tarde subió a sus redes sociales una foto con panza y el mensaje «20 semanas» para anunciar al mundo que estaba embarazada.

No fue difícil sacar cuentas para deducir que alzó el trofeo en Melbourne embarazada de Olympia, y por eso cuando reapareció el año siguiente en Roland Garros logró que todo París hablara únicamente de ella.

En los años posteriores a 2017, siguió buscando igualar a Court y lo intentó aunque no pudo lograrlo en las finales que perdió en Wimbledon (2018 y 2019) o el US Open (2018 y 2019), cuando ese objetivo fue frustrado por la alemana Angelique Kerber, la japonesa Nomi Osaka, la rumana Simona Halep y la canadiense Bianca Andreescu.

Su rol excedió largamente el tenis y los courts, puesto que mostró otras facetas que generaron admiración, como haber sido madre y mantenerse en la elite, o una extraordinaria empresaria que multiplicó su fortuna, y también encabezó la lucha por los derechos de las mujeres en el circuito, logrando, entre otras cosas, que se igualaran los premios con los de los hombres.

Sus trajes negros de lycra desfilaron por Bois de Boulogne, en París, en Nueva York, Melbourne, Moscú, Beijing o Berlín, y sus looks variados también asomaron en un par de ocasiones en la Argentina.

