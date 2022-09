El ajedrez formoseño tiene equipo para Mar del Plata

Compartir

El Provincial de ajedrez en sub 14 y sub 16 de los Juegos Evita dejó los clasificados para la competencia Nacional destacándose que quienes obtuvieron las plazas son de diferentes puntos de Formosa.

El ajedrez se disputó en sub 14 y sub 16, tanto en femenino como en masculino y contó con una gran cantidad de inscriptos que estuvieron muy cerca de los 100. Hubo trebejos de Formosa, El Colorado, Laguna Blanca, El Espinillo, Buena Vista, Herradura, Naineck, Pozo del Tigre, Riacho He Hé, Guaycolec, Ibarreta, Tatané, Sumayén y Las Lomitas.

Las partidas se realizaron en uno de los salones del Albergue Evita durante dos jornadas con un total de siete rondas con el objetivo de formar los equipos para cada una de las dos categorías. En el caso de sub 14 eran 4 lugares para los varones y 2 para las chicas. Mientras que en sub 16 fueron 3 y 2.

Estos fueron los clasificados: Categoría Sub 14: Masculino: Bautista Aguayo de El Colorado, Iván Wuest de Las Lomitas, Isaac Britos de Formosa y Luciano Ocampo de Laguna Blanca. Femenino: Agustina Estigarribia de Riacho He Hé y Milagros Fernández de Formosa.

Categoría sub 16: masculino: Facundo Schneider de Formosa, Leandro Arrúa de Pozo del Tigre y Federico Miranda de Buena Vista. Femenino: Milena Acuña de Riacho He Hé y Milagros Salinas de Riacho He Hé.

La profesora que viaja a cargo del equipo es Cesarina Vera de Riacho He Hé.

