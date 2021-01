El alcance del bono de $10 mil a beneficiarios del IPS “demuestra el saneamiento económico de Formosa”

Compartir

Hugo Arrúa, titular del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), en diálogo con el Grupo de Medios TVO destacó el alcance que tendrá para beneficiaros del organismo el bono de 10 mil pesos que había sido anunciado por el gobernador Gildo Insfrán.

“Nuestro gobernador nos sorprendió el fin de semana, el viertes con el acto en Laguna Naineck donde anuncia que van a ser incluidos los beneficiarios del Instituto de Pensiones Sociales en el pago del bono, eso ha caído muy bien en todos nuestros beneficiaros y responde una vez más a esta respuesta que da el gobernador Insfrán de poder entregar el plus también a los beneficiarios del IPS a una decisión política eso está claro, pero también debemos destacar el saneamiento económico que tiene la provincia y que permite poder ampliar el pago del mismo , esa ayuda social en el último mes se ha pagado en la suma de 9 mil pesos y el bono que es prácticamente superior al beneficio mismo, es una clara demostración de igualdad de oportunidades para que además del empleado público también el beneficiario de IPS pueda cobrar y demuestra que hay un saneamiento económico en la provincia que sorbe esto puede tomar decisiones para poder pagar a la totalidad de los beneficiarios, estamos muy contentos y preparando todos los trámites administrativos para que se pueda pagar estos días el beneficio a cada uno de ellos”, destacó Arrúa.

De la misma forma informó que el cronograma de pagos comenzará el día lunes 11 de enero, continuando el 12 y culminando el día 13. El 11 percibirán el bono los beneficiarios con terminación de DNI en 0, 1 y 2, en tanto, el día 12 de enero cobrarán los beneficiarios con terminación de DNI 3, 4 y 5, finalizando el día 13 con DNI terminados en 6, 7,8 y 9.

“El cronograma de pagos del beneficio con respecto a todos los empleados estatales termina el día 9, después tenemos sábado y domingo, entonces tendríamos lunes 11, martes 12 y miércoles 13 para el pago del beneficio del IPS”, explicó el funcionario sobre el beneficio que cubrirá a las 10.267 personas que cobran a través del IPS.

“Hay que destacar porqué se otorgó el bono, que supera al propio beneficio que es de 9 mil pesos. Esta es una cuestión que debe ser analizada desde dos puntos de vista: el gobierno ha demostrado en todos estos años un saneamiento económico que permite otorgar este beneficio sin que se pueda complicar su sistema económico, con cuentas claras. Por otro lado, la decisión política de acortar la brecha entre el que más tiene y el que menos tiene”, definió.

Arrúa pidió remarcar este pago porque “no son resultados que aparecen por arte de magia, hace 16 años que la provincia tiene superávit, es por ser responsables, con un detalle: superávit con muchas obras que se realizan, aún en pandemia, con cuatro años de desidia nacional con respecto a Formosa, el gobernador Insfrán nos acostumbró a inaugurar obras”.

En otro tramo de la nota, se refirió a si existe alguien que ayude a los pensionados con el tema de las tarjetas para evitar que sean estafados. “Tenemos más de 10 mil beneficiarios, puede haber situaciones donde algún adulto mayor le dé la tarjeta a su familiar, a su pareja para que vaya a cobrar y eso ya representa el cuidado personal que debe tener el beneficiario sobre su tarjeta, debe ser consciente que esa es la llave para sacar su dinero y cuidarlo, de existir algún problema en ese sentido, primero está la responsabilidad bancaria si hay una cuestión con respecto a la utilidad de la tarjeta si está vencida, si no funciona, todo eso se debe responder a nivel banco, pero de existir otro inconveniente que pueda ser humano, personas que no le dan la plata o que quieran denunciar, nosotros los vamos a acompañar para que puedan hacer los trámites y recuperar la tenencia de la tarjeta y la disponibilidad sobre ella”.

En ese sentido, para evitar que los adultos mayores sufran un robo, aconsejó acompañarlos a hacer transacciones en los cajeros ya que por ejemplo pueden dejar abiertas sus cuentas, “la persona que venga detrás de ellos y encuentre la cuenta abierta, naturalmente si tiene saldo puede sacar el dinero, esa es una cuestión obvia, sugerimos a todos que tengan cuidado con eso, que siempre tengan la tutela de una persona responsable al lado del adulto mayor que por ahí no sabe manejar el cajero”.

Asimismo, Arrúa destacó que “nosotros seguimos con el protocolo de cuidado tanto en la capital por el tema del servicio de la Casa de la Solidaridad y también hacemos un constante anuncio y cuidado con nuestros beneficiarios de todo el protocolo que debemos tener en consideración, apelamos al cuidado de los protocolos, trabajamos y tenemos mucho cuidado para concientizar al adulto mayor sobre esto, es importante, prueba de ello es que la primera preocupación que había entre los adultos mayores es que tienen una seguridad tal de que hay un protocolo que se cumple y también la seguridad de saber, porque no estamos exentos de tener el virus entre nosotros, de un sistema sanitario muy fuerte organizado esperando la contingencia para tratar de resolverlo, gracias a Dios el trabajo social más el institucional nos está fortaleciendo para trabajar juntos en este proceso difícil que estamos viviendo, de todas formas seguimos insistiendo, esta es una responsabilidad de todos del cuidado superlativo que tenemos que tener el uno con el otro con el uso de barbijo, lavado de manos con jabón, uso de alcohol en gel, es la mayor barrera para que el virus no nos ataque, eso tenemos que seguir insistiendo”.

Para finalizar se refirió a si se suspenden actividades ante la situación sanitaria por el avance de coronavirus en la provincia y expresó que “el Consejo Covid-19 fue claro al respecto, si bien seguimos con los servicios y las atenciones se deben respetar las medidas sanitarias, siempre enero y febrero fueron tiempos donde rigen tiempos administrativos de organización sin atención al público y nosotros trabajamos en ese orden, es el mejor tiempo para tratar de cuidarnos y evitar esta circulación que nos viene asechando”.

