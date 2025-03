El alemán Thomas Müller confesó su emoción por enfrentar a Boca en el Mundial de Clubes

Thomas Müller, goleador del Bayern Múnich y campeón mundial con Alemania en Brasil 2014, se refirió al partido en el que el equipo bávaro enfrentará a Boca Juniors en uno de los choques más esperados en la zona de grupos del Mundial de Clubes que se celebrará en Estados Unidos.

“Será un highlight cuando juguemos contra Boca Juniors. Como aficionado sé mucho del fútbol argentino por la TV e Internet”, contó el delantero en testimonios reproducidos por la FIFA. “Mi ex compañero ‘Micho’ (Martín Demichelis), fue entrenador de River Plate y cuando juegan contra Boca es una locura”, añadió.

“Siempre he sido aficionado al fútbol, conozco bien los escudos de los clubes, es genial. Queda por ver si un partido del Mundial de Clubes en campo neutral será tan emocionante como cuando se enfrentan en la liga, cuando hay un clásico, y si la afición local lo disfruta. Pero estamos deseando que se unan diferentes culturas de diferentes clubes y, por supuesto, queremos pasar a de fase”, agregó el punta de 35 años.

El encuentro se disputará el 20 de junio en el Estadio Hard Rock de Miami. Ambos equipos conforman el Grupo C, junto a Benfica de Portugal y el Auckland City de Nueva Zelanda.

El enfrentamiento entre ambos equipos tiene un antecedente de peso: la final de la Copa Intercontinental 2001, en la que el Bayern se impuso por 1-0 en el Estadio Nacional de Tokio. Fue un cotejo marcado por la polémica y que se definió en el minuto 109 con el gol de Samuel Kuffour. Ese día, el entonces equipo a cargo de Carlos Bianchi se quedó con un jugador menos a los 46 minutos por la expulsión del actual integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, Marcelo Delgado. Otro que jugó aquel encuentro fue el actual presidente del club de la Ribera, Juan Román Riquelme.

El debut de Boca Juniors en el torneo será el 16 de junio frente al Benfica, también en Miami, y cerrará su participación en la fase de grupos el 22 de junio contra Auckland City en el Geodis Park de Nashville. Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a los octavos de final, lo que convierte los primeros encuentros en determinantes para las aspiraciones del conjunto argentino.

Por lo pronto, el Bayern Múnich lidera la Bundesliga con 62 puntos y le lleva seis al Bayer Leverkusen, su escolta. En el plano internacional, se clasificó a los cuartos de final de la Champions League y se cruzará con el Inter de Milán del argentino Lautaro Martínez.

En tanto que Boca Juniors no compite a nivel sudamericano y solo le quedó el Mundial de Clubes como evento en el exterior. En el plano local, lidera la Zona B del Torneo Apertura con 23 unidades y le lleva dos a Huracán.

El Mundial de Clubes contará con la participación de 32 equipos, incluyendo 12 de Europa, seis de Sudamérica, cuatro de Concacaf, África y Asia, uno de Oceanía y uno del país anfitrión. Este formato ampliado busca ofrecer un espectáculo global, y el cruce entre Boca Juniors y Bayern se perfila como uno de los momentos más esperados del torneo.