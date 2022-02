El alemán Zverev fue expulsado del ATP 500 de Acapulco por agresión al árbitro

Compartir

El tenista alemán Alexander Zverev, actual campeón del ATP 500 de Acapulco, fue expulsado este miércoles del torneo por «conducta antideportiva» luego de haber agredido al árbitro tras el partido de dobles que animó junto al brasileño Marcelo Melo.

En ese contexto, Zverev, tercero en el ranking mundial de la ATP, perdió en la ronda inicial del cuadro de dobles junto a Melo ante la pareja conformada por el inglés Lloyd Glasspool y el finlandés Harri Heliovaara por 6-2, 4-6 y 10-6 en el tie break que generó su enojo primero con el juez de línea y luego con el árbitro.

El alemán de 24 años insultó al juez de línea y cuando se retiraba de la cancha golpeó al menos tres veces con su raqueta la base de la silla del árbitro, quien primero corrió su pierna para no ser golpeado y luego se retiró del lugar, consignaron los periódicos españoles Marca y AS.

«Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles, Alexander Zverev fue retirado del torneo en Acapulco», informó la organización del torneo mexicano en su cuenta oficial de la red social Twitter.

De manera que el alemán no podrá defender su título de singles y además se expone a una dura sanción ya que la ATP le abrirá un expediente disciplinario.

Zverev había debutado en el cuadro de singles el martes con un triunfo sobre el estadounidense Jenson Brooksby (47) por 3-6, 7-6 (12-10) y 6-2 que marcó un récord en el tenis porque fue el partido que más tarde terminó en la historia, a las 4.54 de la madrugada en México (las 7.54 de la Argentina).

El certamen tuvo además los debuts del máximo favorito al título, el ruso Daniil Medvedev (2), quien le ganó al francés Benoit Paire (49) por 6-3 y 6-4, y de la gran atracción del torneo, el español Rafael Nadal (5), quien reapareció en el circuito tras su brillante consagración en el Abierto de Australia.

Nadal, quien alcanzó en Melbourne su título 21 de Grand Slam, cifra que le permitió superar al suizo Roger Federer y al serbio Novak Djokovic, ambos con 20, venció esta madrugada al el estadounidense Denis Kudla (100) por 6-3 y 6-2 y estiró a 11 partidos su invicto en 2022.

El abierto de Acapulco, que Nadal ganó tres veces, en 2005, 2013 y 2020, tendrá este año nuevo campeón tras la expulsión de Zverev.

El único argentino que alzó el trofeo siendo un ATP 500 fue Juan Martín Del Potro en la edición de 2018, mientras que como ATP 250 lo conquistaron Juan Ignacio Chela en 2000 y 2007, y Agustín Calleri en 2003.

