El Angelito: secuestraron mercaderías que no contaban con aval aduanero

La Policía secuestró mercaderías sin aval aduanero sobre la ruta Provincial 1 presumiblemente ingresadas por pasos fronterizos no habilitados. Se dio intervención Dirección General de Aduanas, Delegación Formosa.

El procedimiento se llevó a cabo el martes a las 20:00 horas, tras tareas preventivas que se encontraba realizando el personal policial en la colonia El Angelito.

La Policía de la provincia de Formosa lleva adelante un esfuerzo extraordinario para el cumplimiento preventivo de todas las medidas sanitarias impulsadas por el Gobierno de la provincia, en el marco del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servian”, sin desatender su tarea específica en materia de la seguridad pública, trabajando con énfasis desde la prevención de delitos y faltas contravencionales.

Teniendo en cuenta esas premisas, personal de la colonia El Angelito realizo un operativo sobre la Ruta Provincial N° 1 para regular el tránsito, verificar documentaciones de los vehículos, motocicletas e identificación de personas con el objetivo de establecer si cuentan con pedidos de captura, comparendo o secuestro respectivamente.

En un momento dado se detuvo la marcha de un automóvil Fiat Uno al mando de un hombre de 52 años, a quien se le solicitó que exhiba las mercaderías que trasladaba, observándose prendas de vestir, sábanas, zapatillas y ropa interior, presumiblemente ingresados por pasos fronterizos no habilitados a nuestro país.

Se le consultó si contaba con el aval aduanero, expresando que no tenía ninguna documentación que avale la compra de los productos o su procedencia, motivando el secuestro de las mercaderías.

Todo fue trasladado a la dependencia policial, labrándose las correspondientes actas de rigor, determinándose que las mercaderías tenían un avalúo de unos 60.000 pesos, colocándolas a disposición de la Dirección General de Aduanas, Delegación Formosa.

