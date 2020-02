Compartir

El delantero clorindense de Guaraní disfruta de su buen arranque de temporada y se ilusiona con volver a la selección paraguaya.

Con unos pocos partidos disputados, Raúl Bobadilla se ha convertido en una pieza clave en el esquema del entrenador argentino Gustavo Costas.

El nivel del ex-Argentinos Juniors hace que los medios paraguayos especulen con su regreso a la Albirroja.

«A nivel personal estoy pasando bien. El año pasado tenía un partido y no podía levantarme», dijo Bobadilla a la AM780 de Asunción.

La posibilidad de volver a jugar por la selección de Paraguay entusiasma al jugador, quien no oculta su deseo. «La selección te convoca solo cuando hacés bien las cosas en la cancha. Ojalá se concrete, porque sería un honor», señaló.

Pero Bobadilla no se olvida de los meses difíciles que vivió antes de aceptar jugar en la liga paraguaya: «Venía de momentos malos en mi carrera. En Argentina me fue mal», reconoció.

Sus corridas y goles empiezan a generar elogios, algo que el jugador de 32 años disfruta como un novato. «Acá vine a divertirme dentro de la cancha y a ser feliz. Pero vine para hacer bien las cosas, no de vacaciones», aclaró.

Raúl Bobadilla volvió a anotar el último fin de semana y, con 4 goles, es el máximo artillero de Guaraní en el torneo local.

Lucas Passerini marcó su primer gol con la maquina cementera

El formoseño, ex goleador de Palestino, convirtió su primer gol para el Cruz Azul: fue en la remontada 2-1 que le propinaron al Portmore United de Jamaica en la Concachampions.

Lucas Passerini tuvo dos estrenos en el Cruz Azul de México: jugó su primer encuentro como titular. Y marcó por primera vez. Fue en el triunfo por 2-1 que la «Máquina Cementera» le propinó al Portmore United de Jamaica por los octavos de final de la Concachampions 2020.

En los 74′, Rondee Smith adelantó al elenco jamaiquino. Pero el ex goleador de Palestino estuvo ahí para iniciar la remontada. En los 90’+5, el ex goleador de Palestino anotó tras un buen giro, aunque su remate se desvió en el camino. Y asistió al uruguayo Jonathan Rodríguez en los 90’+9. La revancha se jugará el próximo miércoles 26 de febrero en México.