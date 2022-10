«El año que viene quiero retirarme definitivamente del boxeo en el Luna Park»

Compartir

Así lo dijo Marcela “La Tigresa” Acuña, en una entrevista exclusiva con PROFESIONAL FM, contó las expectativas de cerrar el 2022 con una pelea por el título mundial y su fututo enmarcado dentro del periodismo deportivo.

Después de diez meses sin subir al ring, y tras vencer en fallo unánime a la bonaerense Laura Griffa, conquistando el titulo argentino pluma, el pasado 24 de setiembre, Marcela “La Tigresa” Acuña, tuvo un dialogo exclusivo para PROFESIONAL FM. La boxeadora formoseña, a sus 45 años, sigue transitando el mundo del boxeo y a paso triunfal, luego de conseguir esta corona que estaba vacante, contó que venía inactiva en la competencia, pero seguía entrenando y por diferentes situaciones no podía realizar una pelea, hasta que llegó este combate y por un título nacional que ya lo había ganado hace 20 años. Además, agregó que lo obtenido, la fortaleció psicológicamente para poder seguir estando, trabajando y volver a aspirar a un título mundial nuevamente. A su vez, indicó que la pelea ante Griffa, le sirvió para saber dónde estaba parada y que es lo que necesita trabajar y así poder mirar el primer nivel.

La multicampeona el año pasado, perdió su título mundial pluma interino tras caer ante Débora Dionicius y ahora anhela volver a recuperar esa corona mundial, pero no sabe si será de la OMB, la idea es pelear antes de fin de año, en diciembre, y así cerrar con dos peleas este 2022. Por otra parte, “La Tigresa” ya empezó a proyectar su futuro, pero no lo encararía por lo técnico ni por el lado de lo promoción, sino por el periodismo deportivo para estar en las trasmisiones, en los comentarios y así volcar toda su experiencia, y sí, desde ese punto, promocionar a través de los medios de comunicación. Acuña considera que todavía sigue siendo resistido el boxeo femenino desde los medios, que aún no hay igualdad, cuando se habla en los medios gráficos, radiales y televisivo, tienen espacios bastantes marcados e importantes para el boxeo masculino, es por eso que ella apuntaría a la promoción periodística del boxeo femenino.

La formoseña afirmó que el crecimiento del boxeo femenino está a las claras y es muy grande, hay entre siete y ocho campeonas mundiales, con un semillero impresionantes de boxeadoras que del seleccionado amateurs, pasaron al profesionalismo, pero no puede decir lo mismo desde el masculino, ya que no se muestran o no les llega la oportunidad o bien, no se les dio, y remarca, que lo bueno es que se está trabajando y posiblemente el año que viene, empiecen a dar sus frutos. Acuña hace un análisis de las jóvenes púgiles, y dice sentirse sorprendida, ante la técnica que han desarrollado los últimos dos años, donde han crecido de forma muy importante, y que hoy en día existen boxeadoras muy exquisitas técnicamente, pero que aun así, el boxeo femenino no ha terminado de explotar, y que deberían relajarse un poco más. Por último, La Tigresa tiene como idea recorrer el interior del país, con charlas, presentaciones, exhibiciones, clínicas, y una vez que concrete su pelea en diciembre, sentenció: “El año que viene, quiero retirarme definitivamente del boxeo en el Luna Park”, cerró Marcela Acuña.

