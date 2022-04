«El aporte de los vecinos permite hacer obras en diferentes barrios»

Compartir

Linkedin Print

Mauricio Nadalich, jefe de Gabinete Municipal, visitó ayer el piso de Expres en Radio donde destacó el trabajo y los grandes avances que lleva adelante la Comuna bajo la órbita de distintas áreas en la ciudad, gracias al «aporte de los vecinos que permite hacer obras en diferentes barrios». En ese sentido valoró la gestión de Jorge Jofré y aseguró que se «trabaja sin descanso».

«Hay mucho trabajo que reflejan el cumplimiento de nuestro Intendente en la gestión», comenzó diciendo el mismo y añadió que el trabajo no «no es fácil» por los escenarios ya que por ejemplo «en el primer período de gestión de nuestro Intendente tuvimos un gobierno nacional opositor que sacó las herramientas que se podían gestionar para avanzar en la ciudad, como ser el Fondo Sojero, subsidio al transporte público, etc, las cuales eran herramientas que le permitían a los intendentes poder gestionar».

Seguidamente, al hablar de las Tasas Municipales expuso que «en comparación con otros lugares, las tasas son bajas en nuestra ciudad» y resaltó que el trabajo que se lleva adelante es «muy grande» y que «las diferentes áreas están activas».

«Se desplegaron un montón de obras en todo el ejido urbano que hace cuatro años se agrandó, y se está trabajando sin descanso, tenemos muchas obras y planificación, lo que pasa es que la ciudad creció desordenadamente y falta de infraestructura. Es impresionante la cantidad de obras que se llevaron adelante en los últimos años», aseveró Nadalich.

En este sentido, al referirse particularmente a la «planificación» comentó que «antes no había» y que «el intendente Jofré viene llevando adelante un plan de reordenamiento territorial, lo que ya creció ya está y no lo podemos achicar, ahora hay que ordenar con obras de infraestructura que se necesita en muchos lugares y darles los servicios a los vecinos».

«Necesitamos el acompañamiento de los vecinos, porque no es que la Municipalidad es una cosa y los vecinos otra, todos somos el municipio y vivimos en la ciudad. Así como tenemos derechos como vecinos también hay obligaciones», consideró el Jefe de Gabinete Municipal.

Cumplimiento

En otro tramo de la entrevista, el funcionario municipal habló del nivel de cumplimiento en el pago de tributos municipales. «Hay barrios donde el cumplimiento llega al 60%. Tenemos un ranking de 158 barrios y asentamientos, del total 20 barrios están en un promedio de 45-50 % de cumplimientos, después hay otros que no tienen un nivel de pago elevado de los tributos», asintió.

Al detallar dijo que en cuanto a impuesto inmobiliario y tasa única de los servicios lideran el «ranking» de pago los barrios San Martín, Independencia, Don Bosco y San Miguel. «Los que más pagan son los del centro».

«El pago de tributos es una de las herramientas que tenemos para brindar servicios. El aporte de los vecinos permite ir haciendo obras en diferentes lugares», reflexionó.

Mantenimiento constante

Por otro lado, y al defender la gestión del intendente capitalino, Nadalich dejó en claro que el trabajo es permanente y muchas veces «poco valorado». «En las calles se hace un mantenimiento constante, nuestra estructura vial data de hace muchos años, tiene su deterioro por ende se hace un plan de bacheo permanente en toda la ciudad, también hay una planificación sobre el sellado de juntas, se van haciendo nuevas obras, no hay receta mágica para dar una solución definitiva, son trabajos constan tes que se van haciendo», confió.

Aclaró que hay una demanda constante, pero «nuestra ciudad es muy compleja porque en territorio se hizo muy grande y hay que llegar con obras de infraestructura».

«Es impresionante la gran cantidad de obras que se hicieron, quizás no las valorizamos y no hay acompañamiento para el cuidado, por eso se les pide a los vecinos que tomen como propio el trabajo que se hace, porque no es para el Intendente sino para toda la comunidad. cada vecino se tiene que enamorar de su barrio y cuidarlo», continuó diciendo.

Mal estado de la

avenida Los Constituyentes

Cuando se le preguntó por el mal estado en que se encuentra la avenida Los Constituyentes respondió: «hay proyectos armados, pero hay que conseguir el financiamiento».

«La avenida Los Constituyentes que es una arteria fundamental de la jurisdicción 5, se necesita una obra, pero es difícil si no hay financiamiento», dijo.

Críticas

Por otro lado, Nadalich no dejó pasar las permanentes críticas y cuestionamientos que reciben por parte de la oposición y les contestó diciéndoles que no aportan ideas o soluciones a los problemas.

«Más allá del color político que uno defiende, por ahí es muy fácil desde distintos sectores criticar, nosotros tenemos muchos que critican, pero no hacen nada para dar una solución, una respuesta o mejora, entonces, creo que esas son cosas en las cuales la política, nuestro esquema tiene que trabajar, no hay que criticar tanto sino ver qué soluciones podemos brindar y trabajar en conjunto», expuso.

«Las criticas están, pero no se acuerdan que nos sacaron herramientas», disparó.

Vecinos inundados

Al final, el funcionario municipal fue indagado por la situación de los vecinos del barrio Villa del Carmen quienes se encuentran inundados desde hace semanas.

«La cuenca del riacho tiene más de 70 kilómetros, todos los campos están colmatados con agua, en esta circunstancia que llovió más de 130 y que venimos de lluvias seguidas el único lugar por donde tiene que desembocar es el San Hilario, se pensó que había obstrucción, los técnicos de la Municipalidad recorrieron el lugar y no existe taponamiento», explicó.

«El barrio Villa del Carmen pasó a ser ejido municipal en el 2018, se hizo un relevamiento completo, nosotros tenemos áreas técnicas en el Municipio que es a donde se solicita la factibilidad cuando se va a construir», señaló e indicó que no se consultaron ante el Municipio la factibilidad. «Las construcciones inundadas ahora en Villa del Carmen están sobre la cuenca del Riacho San Hilario; son construcciones que se realizaron en lugares que siempre van a tener inconvenientes, son lugares bajos», dejó en claro.

«Si están las normativas y estudios técnicos que determinan que no corresponde, no son trabas sino justamente adelantarles a los vecinos que hoy no estén sufriendo situaciones como las de Villa del Carmen. Ahora estamos asistiendo, tratando de acompañar a los vecinos de allí porque muchos no quieren dejar sus viviendas ya que entran a robar», finalizó diciendo.

Compartir

Linkedin Print