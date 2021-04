El apoyo de Maglietti a Jimena Barón tras lanzar su nuevo tema: “Me gusta sentirme identificada con alguien que también fracasa en el amor”

Compartir

Luego de las repercusiones que generó la reaparición de Jimena Barón en las redes donde, además de lanzar su nuevo trabajo discográfico al que llamó Flor de involución reveló que se separó del Tucu López, en Bendita debatieron sobre este tema y las panelistas dieron su punto de vista.

Y una de las que bancó la postura de la cantante fue Alejandra Maglietti quien, días atrás, había confesado que no le quedó el mejor recuerdo de su relación con Jonás Gutiérrez: “¿Cuántas canciones han escrito los artistas por desamor? ¡El 80 por ciento! Todos los hits del mundo se escribieron desde el dolor, y me parece que es una gran fuente de inspiración”, resaltó.

“Jimena no tiene que dar explicaciones si se inspiró en su propio dolor o en lo que fuera”, agregó, luego de que Carla Czudnowsky sea muestre muy crítica al tratar de “oportunista” a una de las jurados que estará en La Academia de ShowMatch.

“Me gusta sentirme identificada con alguien que también fracasa en el amor como yo. Así que, ¡aguante Jimena!”, cerró la panelista, en claro apoyo a la expareja de Daniel Osvaldo, con quien tiene a su hijo Momo.

