El arco empresarial argentino celebró el anuncio de acuerdo con el FMI

Los principales referentes del universo productivo nacional y de las entidades financieras hicieron expreso su apoyo al acuerdo logrado por el presidente Fernández comunicado durante la mañana de este viernes. La Asociación Empresaria Argentina (AEA) y el Grupo de los 6 (G6) –que nuclea a las principales cámaras empresarias del país- expresaron esta tarde su satisfacción por el acuerdo alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Significa un paso muy importante e indispensable para el desarrollo económico y social del país”, dijo AEA en un comunicado al destacar el entendimiento anunciado.

“El cumplimiento de los compromisos y el acceso al financiamiento nacional e internacional representan factores decisivos para que el sector privado pueda desplegar todo su potencial en materia de crecimiento económico, creación de empleo y generación de divisas para el desarrollo”, completó AEA.

El G6, por su parte, manifestó su “apoyo a las gestiones que permitan promover el progreso de Argentina y el cumplimiento de los compromisos asumidos, como herramienta para lograr el desarrollo socioeconómico del país y una inserción internacional inteligente”.

“La concreción de un acuerdo será fundamental para lograr objetivos como el fortalecimiento del crédito público, el acceso a financiamiento nacional e internacional para el sector privado, la generación de empleo, desarrollo federal y pyme, entre otros”, agregó el foro privado integrado por la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina.

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) expresó este viernes su apoyo y reconocimiento al Gobierno por haber arribado a lo que denominó «pre-acuerdo» con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Los industriales metalúrgicos nucleados en Adimra manifiestan su reconocimiento al esfuerzo realizado por el Gobierno Nacional para arribar a este pre-acuerdo con el FMI», indicó la entidad en un comunicado.

El presidente de la asociación, Orlando Castellani, remarcó la importancia de «los ejes que se priorizaron en esta negociación, fundamentados en la necesidad de apuntar al crecimiento de la economía nacional, evitando los efectos adversos en la producción y en un marco de mayor certidumbre poder afrontar nuestras obligaciones con el organismo de crédito internacional».

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) consideró «positivo» el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciado por el Presidente Alberto Fernández, y remarcó que constituye «una oportunidad para el crecimiento del sector productivo del país».

El titular de la entidad, Alfredo González, sostuvo que «el anuncio que realizó el jefe de Estado nos permite pensar en un entendimiento que no postergue las posibilidades reales de las pequeñas y medianas empresas».

«La Argentina necesitaba alcanzar un acuerdo con el organismo de crédito para lograr un horizonte de certidumbre en el marco de una profunda crisis económica que atraviesa el país», agregó González en un comunicado.

La Cámara Argentina de Industrias Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel) celebró el acuerdo del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la renegociación de la deuda de US$ 44.500 millones contraída por el gobierno de Mauricio Macri, y “los beneficios que éste podrá traer al país y a la industria nacional”.

“Este (acuerdo) despeja el horizonte de planificación para la producción y recuperación económica, que tanto necesitan las empresas de nuestro país”, señaló en un comunicado la cámara que nuclea a 2.200 pymes.

Sostuvo que “Argentina tiene el desafío de demostrar el gran potencial de nuestra industria. Es por eso que desde nuestra cámara sumaremos esfuerzos para contribuir con el crecimiento nacional”.

