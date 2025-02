El Argentina Open se quedó sin campeón defensor por la derrota de Facundo Díaz Acosta

Afuera, en los bosques de Palermo, la sensación térmica rondaba los 39 grados poco después del mediodía. En ese clima de infierno tan poco encantador comenzó este lunes el 25º Argentina Open, torneo que arrancó con la participación de 11 jugadores de nuestro país en el cuadro principal. Si ya se hacía difícil seguir los partidos desde las tribunas, ni hablar de los gladiadores que empuñaron sus raquetas al rayo solar, temprano, y con una elevada humedad en la noche.

El primer día de acción quedó marcado por el estreno… y salida del campeón defensor. El zurdo Facundo Díaz Acosta entró en el court central en busca del primer paso en busca de retener la copa, por un lado, y también los 250 puntos que había sumado hace doce meses. No es que un jugador piensa todo el tiempo en el ranking –lo que puede convertirse en un factor extra de presión-, pero tampoco es fácil de soslayar. En el caso de Díaz Acosta, su participación en Buenos Aires establecía el límite entre mantenerse cerca de los 80 mejores, o quedarse fuera del Top 100.

El sorteo le deparó un estreno con trampa: del otro lado, el brasileño Thiago Seyboth Wild, rival en varios torneos, que suele entrenarse en Buenos Aires, porque su coach es Sebastián Gutiérrez. Una ironía: el propio Díaz Acosta sacó la ficha del brasileño como adversario en la tarde del sábado, cuando se confeccionó el main draw. Casi vecino en el ranking -dos puestos abajo de Facundo-, el jugador radicado en Río de Janeiro no llegaba bien, con tres derrotas en su tres primeros partidos del año. Más aún: hace un par de semanas, había sido perjudicado en un duelo contra el francés Arthur Fils por la Copa Davis, cuando el juez de silla le dio por perdido un punto por -presuntamente- haber rozado la pelota en un tiro en la red, cuando las imágenes demostraban que nada de eso había sucedido.

Hasta aquí, Seyboth tiene un sólo título, logrado en Santiago de Chile, en 2020. La mejor victoria de su carrera la había logrado hace casi dos años, en la primera rueda de Roland Garros 2023, cuando eliminó al ruso Daniil Medvedev, por entonces número 2 del ranking. Pero Díaz Acosta sabía que no podía confiarse, ante un rival que lo conocía al detalle. Y aquí sí, el historial era para considerar, porque se había enfrentado cuatro veces con el brasileño, con dos victorias por lado. Un rival irregular y, a la vez, peligroso.

El partido fue cambiante. Jugó muy cómodo Díaz Acosta en el primer set. El brasileño, en el segundo parcial, se soltó y empezó a castigar con los mandobles de su derecha; sus envíos encontraron terreno fértil y ganó confianza, al mismo tiempo que el argentino se enredaba con algunos errores. En la medida que pudo pegar con comodidad desde la base, Seyboth Wild sacó ventajas, tomó el protagonismo, y ya no lo soltó. En el tercer set, capturó el quiebre en el servicio del argentino en el sexto game y pronto quedó 5-2 en la cuenta. No falló a la hora de servir por el partido y se quedó con el triunfo por 3-6, 6-2 y 6-3, para dejar al Argentina Open sin campeón. El último jugador que pudo retener la corona en Buenos Aires fue el español David Ferrer, tricampeón entre 2012 y 2014.

Con la caída en primera, Díaz Acosta retrocederá cerca de 40 puestos en el ranking, hasta el 114° aproximadamente. Una situación que lo obligará a buscar puntos, porque en abril se cierra el ingreso directo a Roland Garros, y con esa clasificación se estaría quedando afuera del abierto francés; además, claro, de varios torneos ATP incluso del nivel 250. Para el jugador surgido en Vicente López, será cuestión de barajar y empezar de nuevo.

En el duelo argentino del día, Mariano Navone derrotó a Francisco Comesaña por 6-4 y 6-4. El nacido en 9 de Julio, con la adrenalina que le trajo su victoria en el quinto punto de la Copa Davis, afrontó con algo de tensión el cruce ante su compatriota. Además, un choque con carácter de clásico, porque se han enfrentado en todas las categorías 2019, y con la particularidad de que Comesaña había ganado los seis primeros partidos, y a partir del Challenger de Santa Fe 2023, Navone se impuso en los cinco siguientes, incluido este cruce en el Buenos Aires. Lo que viene para el 47° del ranking será un examen interesante, en la segunda ronda, contra el danés Holger Rune, segundo preclasificado y 12° del mundo.

Primera ronda

Dusan Lajovic (Serbia) a Roberto Carballés Baena (España) 7-6 (10-8) y 7-5

Laslo Djere (Serbia) a Alexandre Muller (Francia) 6-3 y 6-3

Thiago Seyboth Wild (Brasil) a Facundo Díaz Acosta (Argentina) 3-6, 6-2 y 6-3

Mariano Navone (Argentina) a Francisco Comesaña (Argentina) 6-4 y 6-4