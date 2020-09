El argentino Delbonis avanzó a cuartos de final en Kitzbuhel

Compartir

El nacido en Azul empleó una hora y 25 minutos para doblegar a Basilashvili, cuarto cabeza de serie, por 7-5 y 6-3.

El tenista argentino Federico Delbonis cumplió una muy buena actuación y se instaló en los cuartos de final del ATP austríaco de Kitzbuhel, tras imponerse sobre el georgiano Nikoloz Basilashvili, cuarto cabeza de serie, por 7-5 y 6-3.

Delbonis, nacido en Azul y ubicado en el puesto 79 del ranking mundial de la ATP, empleó una hora y 25 minutos para doblegar a Basilashvili (30) en un partido que le fue ampliamente favorable, sobre todo en el segundo set cuando se puso al frente 5-0 y pudo cerrarlo cuando estaba 5-1 y dispuso un “match point”, pero no pudo hacerlo y finalmente lo concretó por 6-3.

El azuleño de 29 años, figura del equipo argentino que conquistó la Copa Davis en 2016, ingresó al cuadro principal luego de haber atravesado la clasificación y ayer en la ronda inicial le ganó al cordobés de Jesús María Juan Ignacio Londero (62) por 6-4 y 6-0, con un nivel muy alto que ratificó hoy ante Basilashvili.

El próximo rival de Delbonis será mañana el ganador del cruce de octavos de final que jugarán más tarde el australiano Jordan Thompson (63) y el serbio Miomir Kecmanovic (47).

La última vez que “Delbo” había avanzado a cuartos de final de un ATP fue en febrero pasado, cuando accedió a esa instancia en Santiago, Chile, y perdió con el noruego Casper Ruud por 7-5 y 7-5.

El campeón de la edición de 2019 fue el austríaco Dominic Thiem (3), quien no podrá defender el título debido a que está jugando el US Open (avanzó a cuartos de final), en una superposición de torneos que se produjo cuando se diagramó el nuevo calendario del circuito ATP, interrumpido entre marzo y agosto debido a la pandemia de coronavirus.

El ATP de Kitzbuhel tuvo a lo largo de su historia siete campeones argentinos: Guillermo Vilas alzó el trofeo en las ediciones de 1977, 1980, 1982 y 1983; Horacio de La Peña en 1990; Guillermo Coria en 2003; Gastón Gaudio en 2005; Agustín Calleri en 2006; Juan Mónaco en 2007 y Juan Martín Del Potro en 2008.