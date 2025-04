El arzobispo repudió los insultos contra Victoria Villarruel tras la misa por el papa Francisco

En medio de la conmoción mundial por la muerte del papa Francisco, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, se refirió a la agresión que sufrió la vicepresidenta Victoria Villarruel al salir de una misa en homenaje al pontífice en Flores. «Fue muy violento, no entendieron nada», cuestionó sobre el episodio en el que la titular del Senado fue hostigada con gritos e insultos.

«Cuando salió la señora Vicepresidenta, habiendo hablado todos del diálogo de la necesidad de respetarnos, de estar juntos, habiendo visto yo que en el saludo de la paz se saludaban políticos de distintas extracciones, a la salida un grupo minoritario fue muy violento agrediendo a la señora Vicepresidenta, incluso hubo un escupitajo, una cosa, como diciendo, ‘acabamos de celebrar y decir una cosa, y hacen otra’, pero bueno, allá ellos con eso, prefiero quedarme con un pueblo que despide al papa Francisco, un pueblo que lo ama, lo amó y lo amará», destacó García Cuerva en una improvisada rueda de prensa en la catedral metropolitana.

Y en esa línea, insistió que «el mejor homenaje al Santo Padre es estar todos unidos». «El mejor homenaje es optar por la unidad, que no significa pensar lo mismo pero sí fundamentalmente respetarnos», remarcó el arzobispo porteño.

Instantes después de esa rueda de prensa, García Cuerva volvió a hablar de ese episodio en una entrevista con Radio con Vos. «Cuando se iba, siendo una autoridad nacional y siendo mujer recibió una agresión de parte de un grupo minúsculo en la puerta y yo dije ‘no entendieron nada, ese no fue el mensaje del Papa jamás». Villarruel había asistido a la ceremonia que ofició el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en la sede religiosa ubicada en el barrio que vio nacer al Sumo Pontífice, quien murió este 21 de abril a los 88 años. “Llevátela”, gritaron los presentes antes de que la segunda de Javier Milei subiera al auto que la trasladaba. También se escucharon cantos donde llamaban a la vicepresidenta «nazi».

«Ole ole ola ola, como a los nazis les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar», coreaban los manifestantes que, según relataron testigos, no estaban en el lugar antes de la llegada de la funcionaria.

García Cuerva contó, además, que instantes de la agresión, en el momento del saludo de la paz, Villarruel se había saludado con el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y con dirigentes de otros espacios políticos como Leandro Santoro y la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio.

Antes de ese episodio y de asistir a la misa por el papa Francisco, Villarruel le había dedicado un mensaje al pontífice. “Quiero despedir al Santo Padre ante su dolorosa partida a la casa de Dios. Surgido de nuestra Patria, nos representó como el primer Papa americano de la historia. Para los católicos su fallecimiento nos entristece y nos pone frente al misterio de la vida eterna”, escribió en su cuenta de X para acompañar una foto de una visita al Papa en octubre del año pasado.

En ese posteo se refirió a Bergoglio como el argentino “más relevante de la historia”. Y agregó: “Santo Padre, como católica y argentina rezo por el eterno descanso de su alma y siempre me tendrá luchando para que nuestra amada Argentina se imponga ante la pérdida de la visión trascendental de la vida y el flagelo de la pobreza, trabajando por nuestros compatriotas y para que Argentina alcance su destino de tierra bendita por Dios”.