El ataque de furia de Guillermo Barros Schelotto contra el cuarto árbitro en Vélez- Independiente

Vélez Sarsfield superó 2-1 a Independiente en un partido cargado de tensión y polémica, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. El final del encuentro, disputado en el Estadio José Amalfitani de Liniers, estuvo marcado por la expulsión del técnico de El Fortín Guillermo Barros Schelotto tras un altercado con el cuarto árbitro Lucas Comesaña.

La controversia se desató en los minutos finales, luego del segundo gol de los locales, que les dio la ventaja. El cuerpo técnico local intentó realizar cambios, pero una confusión con los números de los jugadores derivó en la expulsión de Federico Insúa, uno de los ayudantes de los Mellizos. La situación escaló cuando Barros Schelotto, visiblemente alterado, se dirigió a Comesaña e insistió en su defensa: “¿Cómo me decís eso? Me muero si me decís que hago trampa. ¿Cómo voy a hacer trampa? Yo no hago trampa”, repitió el ex técnico de Boca Juniors ante la mirada de varios de sus futbolistas.

Tras la señal del cuarto árbitro, el juez principal Leandro Rey Hilfer mostró la tarjeta roja al entrenador, quien reaccionó con furia e insultó al cuarto árbitro: “No hago trampa, la reconcha de tu madre”. Guillermo debió ser retirado por personal de seguridad tras empujones. Antes de abandonar el campo, mantuvo un breve intercambio con Julio Vaccari, en el que pareció indicarle al DT del Rojo que no estaba haciendo tiempo ni nada fuera de lo común con las modificaciones. Por eso, el diálogo no pasó a mayores.

En lo estrictamente deportivo, Vélez logró una victoria importante de cara a una semana clave en el plano internacional. El primer tiempo transcurrió sin grandes emociones hasta el minuto 32, cuando un error en la salida de Kevin Lomónaco permitió a Tomás Galván recuperar el balón en el área rival. El defensor de Independiente cometió infracción al sujetar del pie a Galván, lo que derivó en penal y expulsión por cortar una ocasión manifiesta de gol. Dilan Godoy, de 19 años, ejecutó el tiro desde los doce pasos y puso en ventaja a Vélez con un remate potente a la derecha de Rodrigo Rey.

Con un hombre menos, el técnico de la visita optó por reforzar la defensa y retiró del campo al delantero Diego Tarzia para dar ingreso a Franco Paredes. El Fortín buscó ampliar la diferencia y estuvo cerca de lograrlo con un disparo de Imanol Machuca que el arquero rival desvió al córner.

En la segunda mitad, el equipo de Avellaneda intentó revertir la situación con los ingresos de Ignacio Pussetto y Walter Mazzanti, quienes reemplazaron a Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. Aunque el Rojo generó algunas oportunidades, el marcador se mantuvo hasta que, a los 26 minutos, Aaron Quirós cometió falta sobre Pablo Galdames en el área. Tras la revisión del VAR, Rey Hilfer sancionó penal y Felipe Loyola igualó el partido con un remate a la derecha de Tomás Marchiori.

La paridad duró poco. A los 36 minutos, un agarrón de camiseta de Jonathan De Irastorza sobre Brian Romero dentro del área fue sancionado con un nuevo penal, esta vez a favor de Vélez. El ex atacante de Defensa y Justicia y River Plate, convirtió el 2-1 definitivo.

Con este triunfo, Vélez alcanzó los 8 puntos en la Zona B y sumó 22 en la Tabla Anual, lo que le permite alejarse de los puestos de descenso, al menos hasta que Talleres dispute su partido. Por su parte, Independiente permanece con 2 unidades en el Clausura y 31 en la Tabla Anual, fuera de los lugares de clasificación a las copas internacionales y sin conocer la victoria en el torneo.

En la agenda inmediata, Vélez recibirá a Fortaleza el martes 19 de agosto en busca de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores (igualó 0-0 en la ida en Brasil) y luego visitará a Godoy Cruz por la sexta fecha del Clausura. Independiente se preparará para recibir el miércoles a Universidad de Chile en Avellaneda por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana (cayó 1-0 en Santiago), antes de enfrentar a Platense en su estadio por el torneo local.