El Atlanta United de Heinze pisa el acelerador para contratar a una de las promesas de Gallardo

Horas movidas se viven en los pasillos del renovado Monumental. El mercado de pases en River pareciera no dar descanso y cuando todas las miradas estaban centradas en la posible partida de Nacho Fernández rumbo al Atlético Mineiro de Brasil o la chance de incorporar a Agustín Palavecino, figura de Deportivo Cali, un nuevo nombre acaparó la escena.

Según confiaron desde el entorno de Santiago Sosa, el futbolista podría continuar su carrera en la MLS de los Estados Unidos. Más precisamente al Atlanta United, club que tiene como flamante entrenador a Gabriel Heinze y que entre sus filas cuenta con los argentinos Franco Escobar, Eric Remedi, Ezequiel Barco, Marcelino Moreno, Franco Ibarra, Fernando Meza y Lisandro López (el primer gran golpe que dio el conjunto de Georgia en esta ventana de transferencias tras la llegada del Gringo a la conducción técnica).

Aunque por el momento prefieren no develar los montos de la operación, se estima que será una cifra importante y que servirá para aliviar las arcas del club y poder tener margen de maniobra para ir en búsqueda de los refuerzos solicitados por el Muñeco (a priori, un marcador central, un mediocampista y un atacante).

La intención desde Núñez es la de quedarse con un porcentaje del mediocampista con pasado en la selección Sub 20 de Argentina o con el porcentaje de una futura venta (River tiene actualmente el 100 por ciento de su ficha). Vale recordar que la cláusula de rescisión de su contrata es de 20 millones de euros.

Desde su debut en el primer equipo (el 30 de agosto de 2018, en la victoria por 3 a 0 ante Racing en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores), el volante se convirtió en una rueda de auxilio para Marcelo Gallardo en algunos partidos pese a estar tapado por futbolistas de la talla de Enzo Pérez o Nacho Fernández, por ejemplo. En total disputó 21 partidos y brindó una asistencia (ante Liga de Quito).

Vale destacar que en las últimas horas la dirigencia de River también comenzó a moverse para retener a la base del equipo conducido por el Muñeco. El martes anunció la renovación del contrato de Matías Suárez hasta diciembre de 2023 y con una cláusula de salida de 10 millones de euros.

Algo similar pasaría con Milton Casco, según adelantó su representante, Eduardo Palomar. “Milton es un pibe que está muy bien en River, lo concreto es que estamos hablando con el club para extenderle el contrato. No tengo dudas de que va a renovar su contrato”, esbozó. Pese a contar con sondeos desde Brasil, la idea del marcador de punta es la de prolongar su vínculo hasta mediados de 2024. El otro titular que también tendría acordado su prolongación del vínculo sería Franco Armani.

