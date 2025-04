El Atlético de Madrid quiere sumar al Cuti Romero a la «armada argentina»

El Atlético Madrid del Cholo Simeone quiere reforzarse de cara a la próxima temporada. Luego de la dolorosa eliminación en la Champions League a manos del Real Madrid, el entrenador argentino ya tiene en carpeta a un defensor campeón del mundo. El nombre que comenzó a sonar fuerte para ser nuevo jugador del Colchonero es el de Cristian Cuti Romero.

Según informó la periodista Sacha Tavolieri para Sky Sports, el central argentino de 26 años ya mantuvo conversaciones telefónicas con Simeone, en las que dejó en claro que no vería con malos ojos un traspaso desde el Tottenham al club español en el próximo mercado de pases.

La traba principal para que la transferencia se lleve a cabo es el alto costo del pase del futbolista surgido en Belgrano de Córdoba. El club inglés pediría una cifra cercana a los 80 millones de dólares, la cual desde Madrid consideran impagable.

Vale recordar que el Cuti tiene contrato con los Spurs hasta el 2027 y que en el pasado tuvo rispideces con la dirigencia del club por el armado del plantel. “El Manchester City compite todos los años, ves cómo el Liverpool refuerza su plantilla, el Chelsea refuerza su plantilla, no le va bien, se vuelve a reforzar y ahora están viendo resultados. Esas son las cosas que hay que imitar. Hay que darse cuenta de que algo va mal, y ojalá que la directiva se dé cuenta”, había expresado Romero en diálogo con Telemundo Deportes.

“En los últimos años siempre ha sido lo mismo: primero cambian los jugadores, luego el cuerpo técnico y los responsables son siempre los mismos. Ojalá se den cuenta de quiénes son los verdaderos responsables y sigamos adelante, porque es un club precioso que, con la estructura que tiene, podría fácilmente competir por el título cada año”, agregó.

El interés del Atlético llega después de estos entredichos entre Romero y el Tottenham. La cuestión se habría subsanado, ya que existiría una promesa de venta en caso de que el club inglés no consiga armar un equipo competitivo para pelear la Champions League.

Aun así, el entrenador de los Spurs, Ange Postecoglou, se refirió a aquellos dichos del central argentino y declaró: “Ya hablé con Cristian sobre esto. Él pidió disculpas por la forma en que dijo que no era la manera correcta de abordar las cosas, especialmente en público».

De darse el pase de Romero al Colchonero, sería el séptimo futbolista argentino en el plantel comandado por Simeone. Los otros compatriotas del defensor son: Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Ángel Correa y Juan Musso.

El Atleti se encuentra en la tercera colocación de La Liga de España, por detrás del Real Madrid y del Barcelona. Tras la eliminación en el certamen continental debió apuntar todo al ámbito doméstico, ya que también se encuentra en las semifinales de la Copa del Rey.