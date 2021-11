El audaz comentario de Pampita sobre la remodelación de la casa de Nicole Neumann

Compartir

Hace un par de meses, Nicole Neumann concretó su mudanza tras vivir durante más de una década en la misma propiedad junto a sus tres hijas. La modelo dio vuelta la página y decidió empezar de cero en su flamante hogar, pero antes de asentarse definitivamente hizo algunas remodelaciones en la cocina y el espacio exterior con vista al lago. Cada vez que concreta algunos de sus cambios soñados se los muestra a sus seguidores de Instagram, y en el listado de esos followers se encuentra Carolina Pampita Ardohain, quien hizo un gracioso comentario sobre la nueva casa de la jurado de Los 8 escalones del millón (El Trece).

En el último bloque de su programa, Pampita Online (Net TV), la conductora opinó sobre el apasionado beso frente al espejo que se dieron Neumann y su novio, Juan Manuel Urcera: “Se los ve muy enamorados, y veo que él la acompaña mucho a actividades de sus hijas; yo creo que eso enamora a cualquier mujer, esos gestos de buen compañero”. Después confesó que sigue a la modelo a través de las redes sociales, como una muestra de tregua de su histórica enemistad mediática por sus inicios en la carrera de modelaje.

“Yo la sigo a Nicole y estoy viendo que está remodelando la casa. ¡Pero qué lindo cómo consigue todo! ¡A ver si me cae un canje a mí también!”, expresó sin filtro. Y se deshizo en elogios hacia su buen gusto para el diseño: “Cambió toda la cocina, muebles de exterior, yo sigo todo lo que ella arroba a ver si me cae un canje porque le está quedando divina la casa, divina”. En este sentido, Pampita se declara una gran admiradora del diseño de interiores y a fines del año pasado inauguró una casa de decoración que lleva su nombre. Además hace un año se mudó a un tríplex de una torre de Palermo donde redecoró las siete habitaciones del departamento, mientras estaba en la dulce espera de Ana García Moritán.

“Casa nueva, vida nueva, ¿viste? Están llegando puras cosas buenas. Cuando uno se muda, energía nueva, renovada, empieza todo a funcionar mejor”, remató la jurado de La Academia. Esta no es la primera vez que la modelo menciona a Nicole en su ciclo: de hecho, un par de semanas atrás Gabriel Olivieri le remarcó el detalle del intercambio de likes entre ambas. “Queremos mostrar que la pequeña Ana tiene una nueva tía: Nicole Neumann”, aseguró el panelista y amigo de la conductora. “Yo también le pongo a las hijas de ella, porque son amorosas”, aclaró Pampita, sin negar el buen momento que atraviesan.

“Puede volver al programa, puede venir con su novio. Estamos en una etapa de paz en nuestras vidas, sin cruces ni nada”, sentenció la modelo, dejando la puerta entreabierta a una futura entrevista en su living. En cuanto a Neumann, a principios de noviembre mostró el resultado final de la renovación de la cocina con un video del antes y el después: “Que lindo es cuando los deseos poco a poco se van haciendo realidad! ¡Cocina de ensueño!”.

En el clip se aprecia el rotundo cambio: primero vaciaron todo el ambiente y luego hicieron algunas modificaciones en las ubicaciones de la grifería para ubicar la bacha en el lugar ideal y ganar espacio; luego llegaron los muebles a medida con una espaciosa isla para seis personas y un aparador con vitrina para exhibir la vajilla. El color blanco predomina en la lujosa cocina, y la propia modelo fue quien recorrió cada rincón para mostrar a puro orgullo el diseño que eligió. En el jardín también sumó un juego de living para exterior, algunas piedras para diferenciarlo del césped y disfrutar de una vista privilegiada frente al lago.

