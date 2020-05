El automovilismo argentino y sus planes para volver en julio

Compartir

El automovilismo argenti­no dio un paso más hacia el gran objetivo que es volver cuanto antes a la actividad, ya que se le entregó a Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, los diferentes protocolos sanitarios que confec­cionaron las categorías. Será analizada detenidamente la situación del sector y eva­luará su reactivación junto con el Ministerio de Salud de la Nación, para confec­cionar finalmente el linea­miento que se necesita para llevar adelante la actividad.

Según allegados al Gobierno, Lammens tendrá una reunión con su par de Salud, Ginés González Gar­cía, para determinar cuándo regresarían las categorías a las pistas. “Nosotros nos encargamos de recolectar los protocolos de las categorías y las llevamos al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Allí se observará la situación y junto con Sa­lud se evaluarán y a partir de allí se definirá cuándo vuelve el automovilismo. De todas maneras por ahora no hay una fecha estipulada”, le expresó a Carburando Martín Sevilla, integrante de la Comisión Nacional de Automovilismo y Motociclismo Deportivo.

Y luego agregó: “Probablemente el automovi­lismo vuelva antes que el fútbol”. En concordancia con lo que indicó el presidente de AutoSports, Francisco Aldinio, empresa que tiene a su cargo el Súper TC2000 y otras categorías. Sevilla además dijo: “La evaluación será muy estricta, ya que la idea es que si el automovilismo regresa, no debe detenerse nuevamente. Todo dependerá de la confección de los protocolos y de su cumplimiento para no dar marcha atrás”.

El punto a favor que tiene el automovilismo es que, con actividades muy limitadas, como así también con la participación de integrantes por equipos y protocolos bien definidos, no hay contacto social como sí podría suceder con otros deportes, como por ejemplo el fútbol o el rugby, que encuentran a los deportistas juntos en un campo de juego. La idea del automovilismo argentino es retomar las competencias en julio.