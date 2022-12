El avance de la «Scaloneta» impulsó nuevamente la venta de televisores

El sueño mundial repercutió positivamente en comercios de electrodomésticos que registraron un marcado incremento en la venta de televisores por sobre productos de temporada como aires acondicionados o ventiladores. “La venta fue creciendo paulatinamente a medida que fue avanzando la selección”, señaló Roberto Ortega, Gerente de Megatone, al Grupo de Medios TVO.

“La venta fue creciendo paulatinamente a medida que fue avanzando la selección en todas las instancias, eso permitió que la gente se acerque a buscar la renovación de su televisor. Generalmente estábamos en un 20% o 25 % de incremento en operaciones de lo que se presumía vender y de golpe fuimos a un 40% o 45%”, agregó Ortega.

Aunque el crecimiento se dio de forma paulatina y la selección nacional ya se encuentra en la final de la Copa del Mundo, las ventas no se detienen en el rubro televisores. “El crecimiento fue importante y está sostenido, ahora que estamos en la instancia final la gente ya está equipada con las unidades, pero continuamos con las acciones de todo lo que sea televisores”, precisó el gerente.

Los televisores fueron los productos que más se comercializaron desde las últimas semanas de noviembre en la previa del inicio del mundial y los clientes optaron mayoritariamente por la financiación con crédito personal o tarjetas de crédito pese a contar con otros programas especiales como Ahora 30.

“Principalmente estamos trabajando muy fuerte con el crédito personal a sola firma, si el límite le da al usuario ya se puede llevar el televisor y por supuesto lo paga el mes que viene. Con Ahora 30, significativamente en nuestro caso, no tuvo ningún efecto ya que la gente tuvo muy mala información con respecto al sistema porque consideraba que era sin interés; al menos nosotros no hemos tenido ninguna operación con ese medio de pago”, precisó Ortega.

El furor por la clasificación de la selección a octavos, cuartos, semis y final, permitió que las ventas de estos aparatos se posicionaran incluso por encima de otros productos estacionales como los aires acondicionados, ventiladores y piletas.

“Los televisores son uno de los productos más demandados junto a los aires y ventiladores, también las piletas. Nosotros tenemos una amplia oferta de modelos de pileta y la gente se acerca y está accediendo a comprar con todos los medios. En orden van los televisores y de la mano los aires acondicionados, ventiladores, piletas y también podemos agregar las bicicletas”, finalizó.

