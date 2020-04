«El Bambino Veira es mejor técnico que Gallardo»

Compartir

Marcelo Gallardo acumula 11 títulos como entrenador de River: su ciclo se inició en junio de 2014 y en la cuenta ostenta dos Copas Libertadores (2015 y 2018, tras vencer a Boca en la final disputada en Madrid). Hay dos trofeos que el Muñeco todavía no logró que habiten su cocina: el torneo local (estuvo a punto en la última Superliga, pero el Xeneize le arrebató la corona en la última fecha) y el Mundial de Clubes.

Antonio Alzamendi, aquel delantero uruguayo que brilló en el Millonario de mediados de los 80, valora en su justa medida la era que encabeza el actual entrenador de la Banda: “Está entre los mejores entrenadores de la historia”. Sin embargo, sentó posición en el momento de armar su tabla de posiciones entre las glorias del buzo. “El Bambino Veira es mejor que Gallardo, para ser mejor que él hay que ser campeón del mundo”, subrayó en diálogo con el programa El Crack Deportivo, por FM Concepto.

El atacante no fue un actor de reparto en la gesta de River en 1986: fue el autor del gol ante Steaua Bucarest que le dio la Copa Intercontinental a la institución por primera y única vez en su historia. “El Bambino era sensacional. Sabía manejar a los jugadores. Además de su estrategia, ibas contento a entrenarte. Él le ponía alegría. Y te hablaba de frente. El Bambino logró lo que ningún entrenador logró en la hoistoria Que digan lo que quieran, pero los números lo marcan”, había profundizado en una entrevista publicada en octubre de 2019.

“El River del 86 era igual que el Boca de Bianchi”, había dicho también en la misma nota. El elenco de Gallardo, con otro estilo, logró llegar a tres finales del máximo certamen continental. Y si bien Alzamendi idealiza al plantel que integró, también resalta los logros del Millonario actual, a pesar del último título que perdió a manos de Boca.

“La final de la Libertadores en Madrid no se la saca nadie a River, es algo que quedó marcado. No tengo ninguna duda de que River sigue siendo el mejor, pero hay que reconocer que Boca lo está haciendo muy bien. River no le pudo ganar a Atlético Tucumán, Boca ganó y lo único que hay que hacer es aplaudir al que ganó”, opinó. Además, subrayó a dos piezas que hoy no tienen continuidad en el plan de Gallardo: “Scocco para mí es fundamental y Ponzio es el alma del equipo”.

Hoy dueño de una cancha de fútbol 5 en Cardona, Uruguay, donde se encarga hasta del mantenimiento, Alzamendi sigue con preocupación la pandemia de COVID-19. “Está muriendo gente y no nos damos cuenta de lo grave que es el coronavirus”, comentó. Y, a partir de lo sucedido en la primera fecha de la Copa de la Superliga, cuando River decidió no presentarse a jugar ante el Decano para preservar a jugadores y empleados ante la enfermedad, Alzamendi concluyó: “Me parecería una barbaridad si le sacan los puntos a River”.