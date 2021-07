El Banco Central cerró la primera mitad del año con compras por casi US$ 6.500 millones

Compartir

El Banco Central (BCRA) cerró el primer semestre del año con un acumulado de compras en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por casi US$ 6.500 millones, la marca más alta desde 2012 y una de las cuatro más importantes de los últimos 20 años.

En la última jornada del mes la autoridad monetaria sumó unos US$ 100 millones a sus reservas y, si bien desaceleró el ritmo de compras que llevaba hasta mayo, terminó el mes de junio con un acumulado de unos US$ 750 millones, según fuentes de mercado.

Las otras ocasiones en las que el BCRA había superado los US$ 6.000 millones en compras en la primera mitad del año fueron 2006 (US$ 6.461 millones), 2012 (US$ 7.362 millones) y 2007 (US$ 9.115 millones).

“En el primer semestre del año el BCRA acumuló compras por cerca de US$ 6.500 millones. Este resultado es el cuarto mejor desde que funciona el MULC, a solo U$S 8 millones del podio”, detalló el analista de mercado y operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.

El fenómeno responde a un mayor ritmo de liquidación de dólares de exportaciones del complejo agroindustrial ante la recuperación histórica de precios de la soja, el maíz y el trigo, entre otros cultivos, y una mayor regulación de la salida de dólares del país, restringidas a operaciones de importación de insumos para la producción y el pago de deudas comerciales o financieras de empresas.

Otro puntal que también aportó a sostener el aumento de reservas disponibles fue la reestructuración en los últimos meses de las deudas con privados tanto a nivel nacional como provincial y en grandes empresas.

De esta forma, el Banco Central acumuló poder de fuego para sostener la pauta cambiaria en los próximos meses que, históricamente, suelen ser períodos de dolarización de carteras en el sector privado ante la cercanía con las elecciones y del fin de la cosecha gruesa de cultivos, que mengua la oferta de divisas en el mercado local.

En ese sentido, el tipo de cambio mayorista avanzó un 1,045% en junio -la suba mensual más baja desde enero de 2020- y acumula un ajuste del 13,75% en el primer semestre del año, confirmando la estrategia oficial de suavizar la corrección de los precios del dólar.

La expectativa del Gobierno para el 2021 es fijar una pauta devaluatoria del orden el 25% anual y llegar a fin de año con un tipo de cambio promedio de $102,40, de modo de usar al tipo de cambio como vehículo para desacelerar la inercia inflacionaria sin que pierda la competitividad producto de las fuertes devaluaciones de 2018 y 2018.

Del mismo modo, las cotizaciones de los dólares bursátiles se mantuvieron relativamente en calma en las últimas semanas.

El Dólar MEP cerró el mes en $ 163,57, lo que implicó un aumento de 2,1% en el mes y del 16,8% desde que comenzó el año, mientras que el Dólar Contado Con Liquidación (CCL) terminó la jornada en $ 165,92, con una suba de 0,1% en el mes y de 18,3% en 2021.

Este fenómeno sucede al mismo tiempo que se recuperan las las reservas internacionales, que cerraron el mes en US$ 42.438 millones, unos US$ 564 millones por arriba del nivel que tenían a principio de junio y US$ 3.051 millones por encima del inicio de 2021.

