El Banco Central compró casi US$ 500 millones en lo que va de noviembre: cómo sigue el veranito

En la primera parte de noviembre, el Banco central lleva comprados US$ 476 millones. Este lunes terminó la rueda en neutro sin comprar ni vender, en una jornada de menor volumen por el efecto del feriado en Estados Unidos por el Día del Veterano.

Los casi US$ 500 millones que acaparó el Central en lo que va del mes permiten la extensión de la calma cambiaria. El dólar blue se mantuvo en esta rueda en $ 1.135, mientras que los financieros siguieron en $ 1.130 en el caso del MEP y em $. 1.160 para el contado con liqui.

Los bonos subieron cerca de 1% y el riesgo país cayó a 850 puntos, con lo que marcó un nuevo piso en esta administración. Para el indicador de JP Morgan que mide el sobre costo de la deuda, este es el nivel más bajo desde agosto de 2019.

Pese al impasse de este lunes en las compras del Central, el mercado ve margen para que la autoridad monetaria mantenga el saldo positivo. «Creemos que el BCRA seguirá comprando reservas durante este mes», señaló el economista Fernando Marull, quien proyecta que el mes terminará con un saldo de US$ 900 millones.

Desde Aurum Valores marcan que los US$ 476 millones que compró el Central este mes están por encima de los US$ 431 millones adquiridos a esta altura del mes en octubre. Desde el inicio de la actual gestión del gobierno se han realizado compras netas por US$ 19.802 millones, llevando las reservas brutas hacia los US$ 29.859 millones.

Con estas perspectivas crecen las chances de que la estabilidad cambiaria permanezca. «Todos los catalizadores que acompañaron el rally de los últimos dos meses continúan firmes: el BCRA siguió acumulando reservas, el blanqueo continúa trayendo flujo neto positivo de depósitos en dólares y la imagen del presidente Javier Milei dejó de mostrar signos de deterioro en las encuestas», señalan desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Además, «el triunfo de Donald Trump afianzó la expectativa respecto de lo que puede ser un nuevo acuerdo con el FMI que habilite un desembolso de fondos frescos».

Con la primera etapa del blanqueo ya cerrada, el gobierno informó que se ingresaron a los bancos US$ 22.500 millones. Como consecuencia de esto, los depósitos en dólares del sector privado saltaron US$ 15.411 millones a un stock récord de US$ 34.019 millones. Para PPI esto indica que «la mayor parte quedó en sistema, debido que hubo retiros por alrededor de US$ 4.674 millones. Cabe recordar que a partir del 01/10 podían empezar a retirar el efectivo blanqueado los que adhirieron previo a esa fecha».

El Merval subió 1,2% en esta rueda y acumula un alza del 7,5% en el mes y del 113% en el año.

«Lejos quedaron los veranos de corrida cambiaria. Argentina está con sobrante de dólares, paga la deuda, y las acciones están a la suba. El gobierno tiene el dinero para pagar la amortización y renta de los bonos soberanos en dólares que vencen en enero. El riesgo país está en los 855 puntos y podría bajar a los 600 puntos sin problemas. Eso daría tasas de retorno en torno del 10% anual», sostuvo el analista Salvador Di Stéfano.