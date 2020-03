El Banco Central evalúa reabrir el clearing bancario para que las empresas puedan pagar sueldos

Compartir

Era un reclamo y una preocupación de las empresas y al parecer llegó a los oídos del Gobierno; el Banco Central (BCRA) evalúa reactivar el clearing bancario antes del 1º de abril. No era un tema menor en estos tiempos de cuarentena y caída de actividad, y cuando los argentinos necesitan dinero para cubrir sus necesidades básicas permanecen en sus hogares.

Miguel Pesce, presidente del BCRA, aseguró en una entrevista en Radio con vos que está revisando la medida que establecía la suspensión del uso de cheques para evitar ruptura en la cadena de pagos.

La vuelta atrás tiene que ver con que algunas empresas reclamaron poder acreeditar los cheques para pagar sueldos. Sin embargo, d el otro lado, hay firmas que dicen que no están cobrando y que necesitan que esa suspensión se mantenga. De hecho, el Gobierno buscaba que se disminuyera la cantidad de cheques rechazados a raíz de que los emisores no pudiesen asistir a las sucursales a hacer los depósitos.

Pesce agregó que están trabajando con el Gobierno nacional para reactivarlo «anticipadamente» ya que a partir de mañana los bancos tendrán liberados unos $250.000 millones para financiar pymes a una tasa máxima del 24%, por lo cual «contarían con recursos como para asistir a sus clientes si se da algún desajuste entre el pago y cobro de cheques».

A partir de la semana que viene las empresas tienen que empezar a depositar los salarios de los trabajadores registrados, cuyos sueldos, salvo acuerdos previos y puntuales, no deben verse afectados por no concurrir a sus lugares de trabajo a raíz de la cuarentena obligatoria.

“Entre el 20 de marzo y el 31 de marzo de 2020 inclusive no habrá compensación de electrónica de cheques, por lo que las sesiones de compensación se reanudarán el 1º de abril de 2020. Este lapso de días no computará para el vencimiento de plazo de 30 días para la presentación de los mismos”, detalló la Comunicación A 6942 del Banco Central conocida días atrás.

Cajeros, comisiones y

financiamiento al Tesoro

Respecto al reparto de efectivo en cajeros automáticos, Pesce dijo que contempla la posibilidad de que empresas transportadoras de caudales que recaudan dinero de supermercados y estaciones de servicio puedan acreditarlo directamente en las cuentas de las empresas.

«Eso nos va a ayudar a que parte de la tarea de entregar efectivo no sólo la haga el Banco Central en estos días sino que la hagan también estas firmas que están exceptuadas de la veda que dispuso el gobierno», explicó el Presidente de la autoridad monetaria.

En esa línea, también agregó que evalúan suspender las comisiones de retiro de efectivo en terminales de otra redes de cajeros automáticos.

«Los bancos han ganado mucho dinero el año pasado. No hemos permitido que distribuyan utilidades durante los próximos meses y estamos analizando todo el esquema de comisiones para ver si puede haber una contribución en ese sentido», afirmó.

Por último, Pesce explicó que el BCRA será la entidad que financie al Tesoro para desembolsar el paquete fiscal de ayuda a los sectores más afectados por la parálisis en la actividad económica que produjo el coronavirus pero que esto no «debería tener un efecto inflacionario» ya que está apuntado a repuntar una demanda deprimida en un contexto en el cual la industria está actuando al 56% de sus capacidades.

Situación bancaria

El secretario general de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo, sostuvo más temprano que la «cadena de pagos no debería romperse», a pesar de que los bancos se mantienen cerrados y afirmó que hay «permanente carga» en los cajeros automáticos, una de las tareas que fueron exceptuadas de la cuarentena.

«Hubo problemas lógicos por el fin de semana largo, pero los días hábiles se cargan permanentemente», dijo Palazzo en declaraciones a Futurock FM.

El dirigente admitió que «puede haber inconvenientes si va demasiada gente en un día», pero recordó que el Banco Central y el Nación «extendieron el retiro a $30.000 así la gente no debería ir tan asiduamente al cajero».

Palazzo destacó el funcionamiento pleno de la banca electrónica para realizar los distintos trámites bancarios y, en ese sentido, dijo que «la cadena de pagos no debería romperse y se deberían mantenerse las sucursales cerradas».

Por otro lado, rechazó la posibilidad de abrir las sucursales bancarias para atender a los jubilados: «Sería una insensatez mandar a la calle a 7 millones de jubilados, sería tirar por la borda el gran esfuerzo del presidente Alberto Fernández y todos los argentinos», afirmó.

En ese sentido, explicó que «hay mecanismos para retirar (la jubilación) por cajero; y, en caso de que no tengan (tarjeta de débito,) el banco se la manda al domicilio».

Finalmente, el titular de la AB dijo que «con el parate de la actividad económica en el país y la crisis que vive el mundo va a haber una situación economica grave» y añadió que «se va a necesitar mucha comprensión de todos los actores».