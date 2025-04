El Banco Central giró ganancias al gobierno para posibles pagos de deuda

El Gobierno podría utilizar más de la mitad de las ganancias obtenidas por el Banco Central el año pasado para cancelar deuda del Tesoro con privados. Se trata de $ 11,7 billones sobre un total de $ 19 billones en utilidades registradas en 2024, producto de un efecto contable debido a las menores pérdidas por el traspaso de deuda al Tesoro y los intereses ganados por los bonos ajustados por inflación (CER).

«Como destino de las utilidades del ejercicio 2024, el BCRA ha puesto a disposición del Gobierno Nacional la suma de $ 11,7 billones, destinando los restantes $ 7,7 billones a recomponer los niveles de capital y reservas previos a la pérdida del ejercicio 2023», informó este jueves en redes sociales el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Y a continuación precisó que «los fondos puestos a disposición del Gobierno Nacional serán depositados en la cuenta del Tesoro en el BCRA, con efecto monetario neutro, y tendrán como destino exclusivo la eventual cancelación de deuda del Tesoro». Según el funcionario, la intención «eventualmente» será cancelar deuda con privados.

En esa línea, desde el Ministerio de Economía explicaron que los fondos «van a las reservas del BCRA» y «si se llegan a usar, solo será para cancelar deuda, ya sea en pesos o en dólares. «No se utilizarán para gastar en gastos corrientes», aseguraron.

De esa manera, el Gobierno busca enviar una señal a los bonistas sobre su capacidad de pago de las obligaciones, en momentos que el Banco Central sigue sin acumular reservas en el mercado de cambios desde que acordó con el FMI el nuevo esquema cambiario hace 10 días, si bien recibió un adelanto de US$ 12.000 millones.

Según el estado contable, el Banco Central obtuvo una ganancia de $ 19,4 billones en el ejercicio 2024, revirtiendo la pérdida de $ 9,4 billones registrada en el ejercicio 2023. Ese resultado positivo representa la diferencia entre el patrimonio neto registrado el año pasado ($ 23,4 billones) y el período previo ($ 4 billones), lo que significó un incremento del 484%.

Pese a que el activo se redujo un 46% a $ 116,7 billones por el menor stock de reservas, oro y títulos públicos en cartera del BCRA, los pasivos tuvieron una caída mayor, ya que disminuyeron 56% a $ 93 billones por el traspaso al Tesoro de la deuda remunerada (Leliqs) emitida por la entidad financiera.

Esa operación fue uno de los mecanismos que le permitió al Central obtener ganancias considerables. De acuerdo con el balance, la cuenta de intereses y actualizaciones perdidos sobre los títulos emitidos por el BCRA se redujo de $ 40,3 billones en 2023 a solo $ 0,45 billones en 2024, una caída del 98,9%.

La otra fuente de utilidades fue el aumento del 86% de los intereses ganados por títulos públicos, que pasaron de $ 16,3 a $ 29,5 billones en igual período. En este caso, por la revalorización de los bonos ajustados por inflación, producto del salto del 25% en los precios en diciembre de 2023 tras la primera devaluación y un IPC que acumuló un 117% en 2024.

Según las consultoras, el giro de utilidades va a permitir aumentar los depósitos que el Tesoro tiene en el BCRA y utiliza para pagar la deuda cuando no puede refinanciarla en su totalidad. Es lo que ocurrió en la última licitación de deuda en pesos, donde se renovó solo el 75% de los vencimientos. Según PPI, dichos fondos (incluyendo los que el Tesoro tiene en el Banco Nación) sumarán ahora unos $ 20,7 billones.

En las redes sociales, los funcionarios del Ministerio de Economía vincularon el «saneamiento» del Banco Central con la «valorización» de los títulos en cartera del BCRA (CER) y la eliminación de pasivos remunerados (Leliqs).

Sin embargo, algunos economistas creen que las utilidades del BCRA no reflejan una mejora real del balance. «Son efecto de la inflación y revalorización de activos en pesos en un entorno muy inestable, y para mi no son utilidades como YPF que gana plata en su actividad comercial y le da una parte a su dueño que es el Estado nacional», dijo un exfuncionario del Central.

«Las utilidades serían genuinas si un BCRA saneado con miles de millones de reservas, sin pasivos remunerados, tiene colocadas esas reservas, algunas liquidas, otras en bonos del Tesoro de EE.UU, y le da un interés que le hace ganar plata, que son los dólares que le paga el tesoro EEUU, pero esto es un efecto contable y se traduce en transferencia de pesos sin respaldo», sostuvo.

Meta de emisión monetaria «cero» del Banco Central para asistir al Tesoro, en el acuerdo con el FMI.Meta de emisión monetaria «cero» del Banco Central para asistir al Tesoro, en el acuerdo con el FMI.

Visto del otro lado de la mesa, las ganancias del Banco Central por los bonos CER como el menor pago de intereses por la migración de Leliqs representan un pasivo para el Tesoro. «Son pérdidas del Tesoro, que el Banco Central no registra, por mayor deuda CER e intereses capitalizados por Lecaps y LEFI, el saldo si consolidó, es cero, no hay utilidades», advirtieron en una consultora.

Por otra parte, la medida incumpliría el acuerdo con el FMI. Una de las metas es el financiamiento neto «cero» del BCRA al gobierno, incluyendo la distribución de utilidades. «El Central vuelve a financiar al Tesoro, esa no me la esperaba», dijo Nicolás Gadano, economista de Empiria, en la red X.