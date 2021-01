El Banco Central sumó US$758 millones a las reservas en diciembre

Compartir

El Banco Central sumó a sus reservas US$ 758 millones durante diciembre, en un mes en que las tasas de plazo fijo a los grandes depósitos se mantuvieron en torno al 44% efectiva anual.

La entidad difundió hoy su Informe Monetario Mensual, en el que indicó, además, que el agregado monetario amplio (M3) privado, en términos reales y ajustado por estacionalidad registró “una disminución mensual de 2,7%, que estuvo explicada por el comportamiento de los medios de pago.

Si bien se observó un aumento de la demanda de dinero “la misma estuvo vinculada a factores estacionales, tales como el pago del medio salario anual complementario (SAC), los mayores gastos de las familias en ocasión de las fiestas y el inicio del receso estival”, agregó la entidad.

Además, durante diciembre, el Banco Central fue comprador neto de divisas, tras reducir progresivamente su posición vendedora a partir de septiembre. Esto permitió que el saldo de Reservas Internacionales acumulara un aumento de US$ 758 millones respecto al cierre del mes previo, finalizando el año en US$ 39.410 millones

Junto con esto, las tasas de interés pasivas se mantuvieron sin cambios significativos, en torno a las mínimas garantizadas desde mediados de noviembre, en 37% (44% e.a.) para las colocaciones a plazo fijo de personas por hasta $1 millón y en 34,2% (40% e.a.) para el resto de los depósitos.

“De acuerdo a los objetivos y planes para el año 2021, el BCRA procurará propiciar instrumentos de ahorro e inversión que permitan obtener rendimientos acordes con relación a los niveles de inflación y a la evolución del tipo de cambio”, destacó la entidad.

En términos reales y sin estacionalidad, los préstamos en pesos al sector privado habrían registrado en diciembre una caída de 1,7%. Así, el financiamiento en pesos acumuló en el 2020 un crecimiento nominal del 49% desestacionalizado, o del 7,4% en términos reales.

