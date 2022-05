El Banco Formosa alertó a sus clientes sobre las estafas virtuales

Compartir

Linkedin Print

Advirtió sobre la importancia de estar alerta para evitar ser víctima de un engaño. Se debe descartar a quienes envían correos electrónicos, mensajes o hacen llamadas haciéndose pasar por personal del Banco para robar tus datos personales.

Es importante tener en cuenta lo siguiente:

·El Banco nunca solicitará claves o información personal vía e-mail ni SMS ni llamadas.

·El Banco nunca solicitará token o datos de tarjeta a través de llamadas o redes sociales por ningún motivo.

·Se debe desconfiar y no responder mensajes donde les pidan información confidencial.

·El banco no necesita las claves de sus clientes para brindar ayuda. Las claves son personales y confidenciales.

·Recomienda NO ingresar al Homebanking a través de buscadores.

·Se debe Ingresar de manera segura escribiendo siempre en el navegador web la dirección del Banco: www.bancoformosa.com.ar

·No hacer click en enlaces que lleven al homebanking desde un email, redes sociales, etc.

·Los clientes deben asegurarse de comunicarse con las redes sociales oficiales del banco.

·Estas redes tienen una tilde de verificación que debe buscarse antes de enviar un mensaje directo a la entidad.

https://www.facebook.com/BancoFormosaOficial/

https://www.instagram.com/banco formosa/

https://twitter.com/BancoFormosa

·Deben evitarse comentarios en redes sociales contando algún inconveniente o compartiendo información personal. Los estafadores siempre usan esa información.

La mejor opción es por mensaje directo a las redes oficiales o llamando al centro de atención a clientes 0800-777 2262 de lunes a viernes de 7 a 19 hs.

Finalmente, empleando ya una lista de consejos permanentes Banco Formosa recomienda:

No compartas tu clave

No compartas tu token

Con Nadie. Nunca.

Por ninguna razón.

Ni siquiera con Nosotros.

Compartir

Linkedin Print