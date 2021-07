El Banco Formosa expresó su pesar por la muerte de tres personas en distintas sucursales

Compartir

Banco Formosa expresa su profundo pesar por el fallecimiento de tres personas en sucursales diferentes, ocurridas en la mañana del 22 de julio, y por este medio expresa sus pésames y condolencias a las familias de esas personas.

El presente tiene el objetivo de comunicar de modo fehaciente lo sucedido ayer en las primeras horas de la mañana. Tres personas que estaban próximas a ingresar y/o ser atendidas sufrieron descompensaciones. Ante la situación, se relevó testimonio del personal y se acudió al registro grabado de las múltiples cámaras de seguridad internas y externas de las entidades donde ocurrieron los lamentables sucesos, para poder tener información fidedigna y registrada de los hechos.

En el primero de los casos, en General Mosconi (El Chorro), la señora Elina Pérez de 42 años, que aguardaba su turno sentada, se descompensó. Fue asistida inmediatamente por el personal de seguridad bajo el protocolo previsto y trasladada rápidamente al centro de salud.

En Sucursal Mitre, el señor Pedro Ruíz Díaz de 72 años había ingresado a la fila de prioridad en el segundo lugar al momento de la apertura. Se encontraba sentado aguardando, cuando transcurridos 7 minutos de su ingreso se desvanece y es asistido de inmediato con primeros auxilios por el personal de seguridad, también dando inicio al protocolo. La ambulancia llegó 10 minutos luego del aviso pero no pudo revertir el cuadro.

Por último, el señor Pedro José Salinas de 86 años, que hacía fila alrededor de las 5:40 AM junto a su hijo fuera de la Sucursal Circuito Cinco, sufrió una descompensación siendo asistido por el personal policial, quienes colaboraron para trasladarlo de urgencia al hospital de la jurisdicción ubicado a escasas 2 cuadras del banco.

Por su parte el Gerente General del banco, Lic. Juan Cruz Cabrera manifestó: “Hemos revisado el accionar de las 3 situaciones, incluyendo las grabaciones, y todos los protocolos se han cumplido. Esto no quita nuestro dolor ante lo sucedido.”

Desde la Institución expresaron profundo pesar lamentando lo ocurrido, enviando pésames y esperando que cada una de las familias logre cristiana resignación.

