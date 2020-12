El Banco Formosa inauguró una sucursal en Palo Santo

Compartir

Ayer por la mañana, en un acto encabezado por el vicegobernador de la provincia, Dr. Eber Wilson Solís, el Banco Formosa dejó inaugurada una nueva sucursal en Palo Santo.

Asistieron además el Gerente general del Banco Formosa, Daniel Higa; el intendente local Raúl D´zakich; y demás autoridades provinciales, municipales y bancarias.

Hasta este momento, la localidad contaba con un anexo de la entidad bancaria que, si bien les permitía operar, era de manera restringida porque no disponía de espacio para el tesoro, por ejemplo, por lo que muchos pobladores debían trasladarse hasta Pirané para ciertos trámites.

El nuevo edificio, que fue puesto a disposición por el Gobierno de la provincia, está conformado por cuatro puestos de atención, cuatro cajas, 55 sillas de espera y espacio para el tesoro.

Al momento de su intervención, el vicegobernador transmitió a todo el pueblo de Palo Santo, el saludo del gobernador, Dr. Gildo Insfrán, que “está muy feliz” porque se inauguró una obra y entrega “en beneficio de la gente”.

“Para mejorar la calidad y cantidad de servicios que replica en una mejor comunidad, vale la pena, sirve y es meritorio que podamos festejarla, celebrar y compartir”, indicó.

En ese sentido, Solís explicó que la entrega del nuevo edificio “no es casualidad” y recordó que, “hace un tiempo”, se habilitó una obra similar en la localidad de El Chorro.

“Pero no fue casual, porque si el Estado provincial no hubiera invertido en energía eléctrica o en las vías de comunicación a través del soterramiento de la fibra óptica, ninguno de este tipo de obras se hubieran podido llevar adelante, como así también la decisión política de poder acompañar a las empresas privadas para que puedan mejorar su situación y calidad, fundamentalmente en momentos como está sufriendo hoy el mundo, adversa, difícil, el Estado más presente está en cada lugar de la provincia”, expresó.

Y agregó: “Dios quiera que los trabajadores que estén aquí puedan llevar sus tareas de la mejor manera, para hacer mejor a la comunidad que son los usuarios que van a disfrutar de estas instalaciones”.

Por su parte, Higa manifestó que “es un orgullo para el banco poder inaugurar esta sucursal en Palo Santo” ya que era una de las obras “que teníamos pendiente”.

“A partir de las gestiones y el apoyo del gobierno provincial que nos cedió el terreno, empezamos a hacer la construcción y la decisión del directorio de continuar aun en este contexto de pandemia, con la obra, nos permite hoy llega a esta nueva sucursal”, señaló.

Y rescató que suceda “en un contexto tan difícil”, pero resaltó que el banco continúa cumpliendo su misión, función y valores.

“Lo hemos hecho con el IFE, las Tarjetas Alimentar, cada mes con el pago de haberes, cada uno de los empleados está sumamente comprometido con esta situación particular que estamos viviendo”, aseveró.

Respecto a la incorporación de nuevos trabajadores en dicha sucursal bancaria, el empresario aclaró que habrá una “reorganización interna”, porque el cambio de anexo a sucursal, “nos obliga” a que algunos de los puestos tengan que ser cubierto por personal propio, sobre todo por la experiencia, “un gerente de sucursal o un contador requerimos que tenga experiencia previa”. Es decir, algunos se trasladan desde Formosa y se sostienen los puestos de trabajo que funcionaban en el anterior anexo.

A su turno, el primer mandatario municipal, aseguró que dicha inauguración es “un sueño de muchos palosanteños y no palosanteños también”, porque permite a los pobladores y colonias vecinas no tener que trasladarse hasta la localidad de Pirané para realizar sus trámites.

“Agradecer que en plena pandemia el gobernador sigue haciendo estas obras, en conjunto no solamente con el banco, sino también el FONFIPRO y el ministerio de Economía del gobierno provincial”, sostuvo.

Y concluyó: “Es un alivio para mucha gente y beneficiarios, hay más de cinco mil que cobran a través de cajeros y más de 150 industriales que se ven beneficiados porque van a operar aquí”.

