El Banco Nación brindó detalles para iniciar la gestión de las computadoras para docentes

El gerente del Banco Nación, sucursal Formosa, Rubén Schreiber, brindó una guía para que los docentes adquieran equipamientos informáticos a través del programa lanzado por el gobierno nacional.

Desde el viernes quedó habilitada la gestión para la compra de computadoras para docentes y profesores a través de planes de hasta 36 cuotas. La operación es posible a partir de una iniciativa del Ministerio de Educación, el Banco Nación y el Ministerio de Desarrollo Productivo.

“Desde hoy ya se encuentra disponible en nuestra web www.bna.com.ar el apartado que permite gestionar el crédito -que tendrá una tasa del 12% y puede devolverse en 36 cuotas- para que los docentes puedan comprar computadoras de escritorio, notebooks y tablets”, informó el gerente del Banco Nación, Sucursal Formosa, Rubén Schreiber.

Precisó que el monto estipulado es de hasta 100 mil pesos, serán financiados por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), y está destinado a docentes cuyo sueldo no supere cuatro salarios mínimos, vitales y móviles, que “precisen adquirir o renovar su equipamiento informático para las clases virtuales”.

Paso a paso

Schreiber detalló que el trámite se inicia por medio de la web del Banco Nación www.bna.com.ar y “una vez que acceden a la página se van a encontrar con un banner que dice Programa PC docentes, ahí ingresan su CUIL, el correo electrónico y luego se valida la identidad con una serie de preguntas que realiza el sistema. Si el sistema le aprueba el préstamo, se debe elegir la sucursal del Banco Nación que desea operar y le mostrará una especie de catálogo de los diferentes equipamientos para elegir; una vez elegido –y en este caso estamos en la sucursal Formosa – nos vamos a comunicar con el beneficiario para coordinar un turno y culminar los trámites”.

Requisitos

Las y los docentes de nivel inicial, primario, medio y superior no universitario de todas las modalidades, que se desempeñen en establecimientos de educación pública, de gestión estatal o privada de todo el país, incluidos en la base de datos de perceptores del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Las y los docentes cuyo ingreso equivale hasta cuatro salarios mínimos, vitales y móviles, podrán acceder a créditos de hasta 100 mil pesos.

La cuota promedio es de $1.700 para equipos de hasta $50.000, $2.500 para aquellos de hasta $75.000 y $3.400 para los que alcancen los $100.000.

No podrán solicitar el crédito los docentes que se encuentren usufructuando licencias por enfermedad, largo tratamiento, cargo de mayor jerarquía, o cualquier otra justificación o franquicia que implique en los hechos la no prestación del servicio al momento de solicitar el crédito.

Tampoco, podrán hacerlo quienes hayan percibido un ingreso promedio en los últimos tres meses, por todo concepto, superior al equivalente a cuatro salarios mínimos vitales y móviles.