El Barcelona de Ronald Koeman venció 3-1 al Girona

Se celebró la segunda prueba de la pretemporada para el nuevo Barcelona de Ronald Koeman. Con la presencia entre los titulares de Lionel Messi, pero sin Luis Suárez, que sigue trabajando separado del grupo a la espera de resolver si continuará en el equipo o finalmente jugará en club, el conjunto culé disputó un nuevo amistoso. Esta vez es fue triunfo por 3 a 1 frente al Girona, que milita en la segunda división del fútbol español, en el estadio Johan Cruyff y con arbitraje de Albert Ávalos Martos.

El técnico holandés apostó por un esquema de cuatro defensores (Sergi Roberto, Gerard Piqué, Araujo y Jordi Alba), dos mediocampistas de contención (De Jong y Sergio Busquets), Philippe Coutinho contra la banda derecha, Trincao contra la izquierda, Antoine Griezmann de punta y Messi de falso 9.

El argentino se mostró en los primeros minutos alejado de la creación de juego y delegó esa responsabilidad a los volantes. Sin embargo, tras casi un cuarto de hora sin situaciones, retrocedió en el campo para tener contacto con el esférico y buscar largo a Alba, apostando así por una receta cuya efectividad ya conoce.

El 1-0 llegó cuando La Pulga recibió por la derecha, se sacó dos hombres de encima y soltó un pase filtrado especular, cuando todos esperaban el remate, para Trincao, quien quedó sólo mano a mano y tocó a su izquierda para que Coutinho empuje el balón a gol.

El conjunto local dominó el trámite del partido y apenas sufrió en la zona baja. Coutinho y Trincao le dieron ritmo y movilidad al ataque, aunque en la primera mitad lo más peligroso pasó por el argentino. Antes del entretiempo, el 10 hizo lucir al arquero rival con un tiro libre que tenía destino de ángulo y en la jugada posterior celebró un tanto espectacular. Messi tomó le balón por la zona izquierda, enganchó para afuera, al no encontrar pase, volvió a buscar al medio y sorprendió a todos con un disparo de derecha que se clavó contra un palo y dejó atónito al portero rival.

En el complemento, el visitante descontó tras un error de De Jong que regaló una pelota en el medio y dejó a Samu Saiz mano a mano con Neto para establecer el 1-2 con un zurdazo cruzado.

Afortunadamente para Koeman, Messi marcó el segundo tanto de su cuenta personal y el tercero de su equipo en la primera aproximación al área rival, tres minutos después. El delantero tomó el balón por derecha y como en sus inicios en el Barcelona, se acomodó para su zurda y buscó el palo más lejano. Para su fortuna, el esférico se desvió en un defensor del Girona, descolocó al arquero y se coló en el primer palo.

Con el 3 a 1 en el marcador, llegaron los cambios. Salieron Piqué, Busquets, Griezmann, Messi, Coutinho, Trincao, Jordi Alba, Sergi Roberto y De Jong, para darles lugar a Semedo, Lenglet, Junior, Riqui Puig, Aleñá, Pedri, Dembélé, Konrad y Braithwaite.

Con tantas modificaciones, el partido se desdibujó, pero el cuadro catalán pudo haber gritado el 2 a 0 en alguna maniobra de Pedri o de Dembélé, quienes no estuvieron finos en la definición.

Es importante destacar que, al igual que sucedió hace 96 horas, el bosnio Miralem Pjanic, que arribó proveniente de Juventus, y Jean-Clair Todibo, no estuvieron entre los convocados. Lo mismo sucedió con los lesionados Marc-André Ter Stegen, Ansu Fati y Samuel Umtiti. Un caso similar al de Suárez es el que atraviesa Rafinha Alcántara: el mediocampista brasileño no es tenido en cuenta por Koeman y se espera que sea cedido o transferido antes que termine el mercado de traspasos. Los juveniles Ilaix y Miranda, que estuvieron ante el Nástic, tampoco fueron de la partida en este nuevo amistoso preparatorio. El otro apellido resonante que no integró la nómina fue el de Arturo Vidal, quien ya habría concretado su salida con destino al Inter de Milán, pero que todavía no viajó a Italia.

El primer partido oficial para el Barcelona de Koeman y Messi será el fin de semana del 26 y 27 de septiembre. Por la jornada 3 de La Liga, el equipo culé recibirá en el Camp Nou al Villarreal.