El Barcelona perdió la Supercopa de España en la prórroga ante el Athletic y Messi terminó expulsado

No fue una velada agradable la que vivió el FC Barcelona en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Pese a que Lionel Messi pudo ser titular, al elenco culé se le escapó el trofeo de forma insólita. El Athletic Bilbao le empató el partido en el minuto 90 y le ganó por 3-2 en la prórroga de la final de la Supercopa de España. Para colmo, el astro argentino sufrió su primera expulsión como jugador blaugrana por agredir a un rival en el tiempo extra.

Con La Pulga disponible desde el arranque, el DT neerlandés eligió ponerlo de Falso 9 en un 4-3-3, con Ousmane Dembélé a su derecha y Antoine Griezmann en la banda opuesta. Sergio Busquest, Frenkie De Jong y Pedri conformaron el habitual triángulo en la zona medular. Ese fue el esquema para combatir el 4-2-3-1 que dispuso Marcelino en el conjunto vasco.

Desde el inicio se vio que un Athletic bien plantado, dispuesto a ejercer una presión coordinada para intentar robar el balón en terreno rival. Mientras tanto, el Barça apegado a su guión de mucha movilidad en ofensiva pero con pocas intervenciones de su capitán, y sin encontrar fluidez ni los caminos para romper el sólido bloque de su oponente.

Fue una primera mitad de poca acción. No hubo tiros al arco de ninguno de los dos equipos en los primeros 20 minutos y los porcentajes de posesión también estuvieron bastante equilibrados. Pero pasada la primera media hora, Messi empezó a retroceder para entrar más en contacto con el balón y también a recostarse sobre la izquierda, el sector opuesto al que habitualmente busca para tener influencia en el juego. Y la primera intervención de La Pulga llegó en el minuto 36, con un disparo de larga distancia que se fue desviado.

Sobre el cierre de la primer mitad, llegaron las emociones. Primero la apertura del marcador en los pies de Antoine Griezmann, que aprovechó un rebote tras una combinación entre Messi y Jordi Alba para rematar un penal en movimiento. Pero el cuadro vasco igualó las acciones rápidamente. Tras el saque del medio, De Marcos puso el 1-1 aprovechando un pase espectacular de Iñaki Williams a la espalda de la defensa culé y dejó el marcador empatado antes del descanso.

Al comenzar el complemento, el Athletic de Bilbao rozó la ventaja pero el gol de cabeza de Raúl García fue anulado correctamente tras una revisión del VAR. Estaba fuera de juego cuando partió el envío de Muniain. Fue una jugada que sirvió al Barça para despabilarse y empezar a dominar el partido desde el control de la pelota, empujando a su oponente cada vez más contra su propio campo.

Esas combinaciones blaugranas empezaron a ser cada vez más cercanas al área de Unai Simón y finalmente llegó el segundo tanto: una buena jugada entre Dembélé y Jordi Alba por el carril izquierdo, terminó con un pase del lateral para Griezmann, quien definió en soledad para marcar el 2-1 en el minuto 76.

Parecía que el Barcelona iba a lograr su primer trofeo de la temporada y Koeman el primer título de su ciclo. Con el trámite casi resuelto, el estratega neerlandés sacó a Pedri y Dembélé para que entren Pjanic y Braithwaite. Pero al Athletic no se rindió y tuvo su recompensa. Con tiempo reglamentario cumplido, Villalibre aprovechó un gran envío de Muniain al área y remató ante la salida de Ter Stegen para establecer el 2-2, lo que llevó la definición a la prórroga.

Y la pesadilla culé no terminó ahí, porque al iniciar el tiempo extra llegó la remontada vasca. Munian recibió a espaldas de los mediocampistas del Barça y cedió el balón para Iñaki Williams, quien ejecutó un espectacular disparo desde la frontal del área que entró cerca del ángulo más lejano de Ter Stegen, que nada pudo hacer.

A partir de ahí, el Barça empujó en busca de la igualdad pero topándose con un Athletic muy sólido. El cuadro culé tuvo dificultades para llegar al último tercio pese al ingreso de jugadores ofensivos como Riqui Puig y Trincão, además de mandar al central uruguayo Ronald Araujo al área contraria.

Pero todavía falta más. A dos minutos de terminar el partido, Lionel Messi tuvo un encontronazo con un rival y se fue expulsado. El árbitro Gil Manzano recibió un aviso del VAR de una posible agresión del crack rosarino sobre Villalibre, por lo que acudió a ver la jugada en el monitor y regresó directamente al césped para mostrarle la tarjeta roja.

Así se cerró una noche fatídica para La Pulga y su equipo, que perdieron la chance de agrandar sus vitrinas. Fue la primera expulsión de Messi como jugador del Barça y el argentino perdió su primera final con el elenco azulgrana desde diciembre de 2006.

